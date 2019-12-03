Hong Kong liderine göre, ABD'de çıkan yasa ve şiddet ekonomiye zarar verecek

HONG KONG (AA) - Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, ABD'de Kongre'nin her iki kanadından geçen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın yanı sıra şiddetin bölge ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulundu.

Lam, yaptığı açıklamada, Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın, güveni baltalayacak ve belirsiz bir iş ortamı yaratacak biçimde bölgenin iç işlerine müdahale olduğunu belirtti.

Hong Kong'da hafta sonu polisle göstericiler arasındaki çatışmaların, son dönemde yaşanan sükunetin, bölge ekonomisinin toparlanmasını sağlayacağına ilişkin umutlarını kırdığını ifade eden Lam, hem Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası hem de şiddetin bölge ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladı.

Carrie Lam ayrıca hükümetin yakında iş dünyası ile projeleri desteklemek ve ekonomik rahatlama sağlamak amacıyla 4. tur önlemleri devreye sokacağını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying dün Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın Hong Kong'un iç işlerine "ciddi biçimde müdahale ettiğini" yinelemiş ve yasaya cevaben ABD donanma gemileriyle uçaklarının Hong Kong'a resmi ziyaretlerini askıya alacaklarını duyurmuştu.