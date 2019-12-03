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Hong Kong liderine göre, ABD'de çıkan yasa ve şiddet ekonomiye zarar verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:39 | Son Güncelleme

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın, güveni baltalayacak ve belirsiz bir iş ortamı yaratacak biçimde bölgenin iç işlerine müdahale olduğunu söyledi

HONG KONG (AA) - Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, ABD'de Kongre'nin her iki kanadından geçen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın yanı sıra şiddetin bölge ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulundu.

Lam, yaptığı açıklamada, Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın, güveni baltalayacak ve belirsiz bir iş ortamı yaratacak biçimde bölgenin iç işlerine müdahale olduğunu belirtti.

Hong Kong'da hafta sonu polisle göstericiler arasındaki çatışmaların, son dönemde yaşanan sükunetin, bölge ekonomisinin toparlanmasını sağlayacağına ilişkin umutlarını kırdığını ifade eden Lam, hem Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası hem de şiddetin bölge ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladı.

Carrie Lam ayrıca hükümetin yakında iş dünyası ile projeleri desteklemek ve ekonomik rahatlama sağlamak amacıyla 4. tur önlemleri devreye sokacağını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying dün Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın Hong Kong'un iç işlerine "ciddi biçimde müdahale ettiğini" yinelemiş ve yasaya cevaben ABD donanma gemileriyle uçaklarının Hong Kong'a resmi ziyaretlerini askıya alacaklarını duyurmuştu.

Hua ayrıca Hong Kong'da son dönemde yaşanan karışıklık konusunda "kötü performans sergileyen" sivil toplum kuruluşları Ulusal Demokrasi Vakfı, Ulusal Demokratik Enstitü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğerlerine yaptırım uygulanacağını belirtmişti.

- Hong Kong Yasası

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay sonunda, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı imzaladığını duyurmuştu.

Yasa, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren beş talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.

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ABD Carrie Lam ekonomi Hong Kong

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