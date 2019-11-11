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Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:02 | Son Güncelleme

Aylardır devam eden Hong Kong protestolarında polis, bir göstericiyi daha silahla vurdu.Hong Kong’da Haziran ayında, suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin’e iadesini öngören yasa tasarısının ardından başlayan protestolar aylardır devam ediyor.

Aylardır devam eden Hong Kong protestolarında polis, bir göstericiyi daha silahla vurdu.
Hong Kong’da Haziran ayında, suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin’e iadesini öngören yasa tasarısının ardından başlayan protestolar aylardır devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzlerce kişinin sokaklara akın ettiği sıralarda polis bir göstericiyi silahla vurdu. O anlar anbean canlı yayına yansıdı. Polis, kendisine yaklaşan maskeli göstericilerden birini göğsünden vurdu. Görüntülerde iki el daha silah sesi duyulurken polis, olaylar sırasında 1 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yaralının, Haziran ayında başlayan gösterilerde polis tarafından vurulan üçünü gösterici olduğu açıklandı. Polis, 1 Ekim’de ve 4 Ekim’de birer protestocuyu vurmuştu.

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