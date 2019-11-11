Hong Kong polisi canlı yayında gösterici vurdu

Göstericinin durumunun kritik olduğu belirtildi.Hong Kong'da aylardır süren protestolarda tansiyon düşmüyor. Polisin göstericilere karşı yeniden gerçek mermi kullanması infiale neden oldu. Gösteriler sırasında polis bir göstericiyi göğsünden vurdu. Olay anı Facebook üzerinden canlı olarak yayınlandı. Göstericinin durumunun kritik olduğu açıklandı.

Facebook yayınlanan görüntülerde bir göstericiyi gözaltına almaya çalışan bir polis memurunun yanlarına yaklaşan başka bir göstericiyi göğsünden vurduğu görülüyor. Görüntülerde birkaç saniye sonra polis memurunun iki el daha ateş ettiği ve başka bir göstericinin daha yere düştüğü görülüyor. Vurulan göstericinin kanlar içinde yerde yattığı, ikinci göstericinin ise kelepçe takılırken bilincinin yerinde olduğu, göstericilerin polis tarafından taşındıkları görülüyor.

Hong Kong emniyet teşkilatı göstericilere karşı gerçek mermi kullanıldığını doğruladı. Hong Kong'daki bir hastaneden ise göğsünden yaralanmış 21 yaşındaki birinin acile getirildiği açıklaması yapıldı.