Hong Kong polisi ilk kez silah ve TOMA kullandı

Hafta sonu şiddetlenen eylemlerde gözaltına alınanlar arasında 12 yaşında bir çocuk da var.Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Hong Kong‘da süren hükümet karşıtı eylemlerde polisin ilk kez göstericilere gerçek silah ve TOMA'larla müdahale ettiği bildirildi.

Polisin gerçek mermi kullanmasına tepki gösterilmesi üzerine Hong Kong emniyeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "aşırı şiddet kullanan" eylemcilere yönelik bu müdahalenin gerekli olduğu savunması yapıldı.

Pazar günü binlerce kişinin yoğun yağışlara rağmen bir stadyumda toplandığı ve Hong Kong’un güneybatısındaki Tsuen Wan’a doğru yürüdüğü bildirildi. Akşam saatlerinde ise eylemcilerin arasında kalan bir grup polisin, kendilerine atılan taşlardan korunmaya çalıştıkları bilgisi verildi. Bu sırada bir polisin yere düşmesi ve hayatının tehikeye girmesi üzerine diğer altı polisin silahlarını çektikleri ve bir polisin de havaya "uyarı ateşi" yaptığı belirtildi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda en az 15 polis yaralandı.

Yüzlerce kişi gözaltına alındı