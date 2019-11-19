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Hong Kong polisi yerde sürüklenen eylemcinin kafasına bastı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 19:09 | Son Güncelleme

Hong Kong’da protestolar şiddetlenerek devam ediyor.

Çin, (DHA)- Hong Kong’da protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Hong Kong polisinin yerde sürüklenen bir eylemcinin kafasına bastığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.
Hong Kong’da eylemciler, Hung Hom bölgesindeki Politeknik Üniversitesi yakınında protestolarını sürdürüyor. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, polisin gözaltına aldığı bir eylemciyi yerde sürüklediği, başka bir polis memurunun ise eylemcinin kafasına bastığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kullanıcıların tepkini çekti.

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