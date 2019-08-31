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Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 16:04 | Son Güncelleme

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestoya polis, göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahale etti.

Kentte öğleden sonra Central Polis Karakolu önünde yoğunlaşan protestoculara polis göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahalede bulundu.

Gösteride protestocular aşama aşama geri çekilerek Admiralty bölgesinde yoğunlaştı.

Polisle göstericiler arasında yaşanan kovalamaca sonrasında protestocular, Wanchai Polis Karakolu yakınlarında etraftan topladıkları plastik bariyer, bank, çöp kutusu ve çeşitli materyaller ile barikat kurarak ateşe verdi.

- 31 Ağustos protestosu yasaklanmıştı

Hong Kong’da Sivil İnsan Hakları Cephesi (CHRF) grubu tarafından bugün düzenleneceği 2 hafta önceden ilan edilen protesto, hafta içi polis tarafından yıkıcı kitlesel etkilere neden olacağı gerekçesiyle yasaklanmıştı.

CHRF, polisin kararını temyiz komisyonuna götürmesine rağmen yasak kararı değişmemiş, grup bunun üzerine yaptığı açıklamayla, göstericilerden özür dilemişti.

Kentte geniş çaplı protesto olarak planlanan gösteri öncesi Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hong Kong Garnizonu’na zırhlı araçlar, kamyonlar ve helikopterlerle asker göndererek, yıllık rotasyon yapıldığını duyurmuştu.

Söz konusu rotasyon muhalif delegeler tarafından “uyarı” olarak nitelendirilmişti.

Rotasyonu takiben Çin medyası Şıncın’da polisler isyanla mücadele tatbikatları düzenlediğine yönelik görüntüler servis ederken, protestocuları canlandıran polislerin, baret ve şemsiye taşıyarak, uzun sopa ve molotof kokteyliyle polislere saldırma görüntüleri paylaşılmıştı.

Kentte, hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş fakat tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

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