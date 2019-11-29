Hong Kong protestoları, Tayvan liderini seçim anketlerinde öne geçirdi

Yıl başından itibaren farklı kuruluşlarca yapılan seçim anketleri, iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi lideri Tsai'nin Hong Kong'da haziran başında kitlesel protestoların başlamasından bu yana, ana muhalefetteki kurucu Milliyetçi Parti'nin (Komintag) 2020 seçimindeki lider adayı Han Kuo-yu karşısında halk desteğini giderek artırdığını ortaya koyuyor.

Tsai ile Han arasındaki oy farkı, protestoların yoğunluğunun arttığı eylülde Formasa araştırma şirketince yapılan seçim anketinde yüzde 25'in üzerine çıktı.

Tsai, son yapılan anketlerde rakibine açık ara üstünlük sağladı. PinView araştırma şirketinin 26 Kasım'da yaptığı seçim anketinde, Han katılımcıların yüzde 24,5'inin desteğini sağlarken, Tsai yüzde 42,9'unun desteğini kazandı.

- Yerel seçim yenilgisi halk desteğini azaltmıştı

Taiwan Brain Trust araştırma şirketinin 20 Aralık 2018'deki seçim anketinde, Tsai katılımcıların 32,3'ünün desteğini alırken, Komintag'ın 2020 liderlik seçimi adayı Han, 48,7'sinin desteğini kazanmıştı.

Han, bu yıl şubatta Apple Daily'nin ve TVBS televizyonunun yaptığı anketlerde, katılımcıların sırasıyla yüzde 52,5'inin ve yüzde 54'ünün desteğini alırken, Tsai yüzde 33,4 ve yüzde 25'te kalmıştı.

Anketlerde, Han ile Tsai arasındaki belirgin oy farkı, mayısa kadar devam etmişti.

- Hong Kong protestoları dönüm noktası oldu

Hong Kong yönetiminin "suçluların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını, Tayvan'da cinayet suçlamasıyla aranan bir suçlunun iadesini sağlamak için gündeme getirmiş olmasına rağmen, Hong Kong halkının tasarıyı, özerkliği uluslararası anlaşmalarla güvence altına almış olan bölgenin yargı bağımsızlığına müdahale olarak görmesi Çin ile ihtilaflı Tayvan'da da Çin karşıtı hissiyatın artmasına sebep oldu.