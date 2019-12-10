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Hong Kong protestolarında polis eylemcileri gözaltına almaya başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 15:09 | Son Güncelleme

Hong Kong?da devam eden hükümet karşıtı protestoların 7?nci ayına girilirken polis eylemcileri gözaltına almaya başladı.

Hong Kong, (DHA)- Hong Kong?da devam eden hükümet karşıtı protestoların 7?nci ayına girilirken polis eylemcileri gözaltına almaya başladı.
Pazar günü düzenlenen ?son çağrı? vurgusu yapılan protestoların barışçıl geçmesinin ardından bugün şiddetlenen protestolarda, polis eylemcileri gözaltına almaya başladı. 10 Aralık İnsan Hakları Günü sebebiyle binlerce eylemci sokaklara çıktı. Polis tarafından eylemcilere biber gazıyla müdahale edilmesinin ardından şiddetlenen olaylarda eylemciler bazı yolları kapattı. Yerel basın 10?dan fazla eylemcinin göz altına alındığını bildirdi.

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