HABER

Hong Kong protestolarında yeni dönem

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 00:14 | Son Güncelleme

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesini sağlayan yasa tasarısını protesto eden göstericiler Çinli turistlerin ilgisini çekmek için özel pankartlar taşıyarak, Çin millî marşını okudu.Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısı için başlayan protestolar Hong Kong yönetimine geri adım attırmış ve yasa tasarısı askıya alınmıştı.

Hong Kong protestolarında yeni dönem

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesini sağlayan yasa tasarısını protesto eden göstericiler Çinli turistlerin ilgisini çekmek için özel pankartlar taşıyarak, Çin millî marşını okudu.

Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısı için başlayan protestolar Hong Kong yönetimine geri adım attırmış ve yasa tasarısı askıya alınmıştı. Ancak yasanın tamamen iptalini isteyen protestocular şehir meclisini işgal etmiş şehirde hayatın felç olmasına neden olmuştu. Sadece Haziran ayında düzenlenen dördüncü gösteride protestocular, hedef kitlelerini Hong Kong’un ötesine taşıyarak Çin’in kendisini de hedef aldı. İade yasasına dair şikâyetlerini duyurmak isteyen öfkeli halk, bu haftaki gösterilerde, Çinli turistlerin yoğun olarak bulunduğu Kowloon Caddesi’nde yürüdü. Turistlere özel afiş ve pankartlar hazırlayan göstericiler turistlerin anlayacağı şekilde sadeleştirilmiş Çince pankartlar taşıdı. Turistlerin dikkatini çekmek için farklı yöntemlere başvuran göstericiler, yürürken Çin Ulusal Marşı’nı okudu. Protestocular ile polis arasında çıkan arbede sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

Gösteriyi düzenleyenler, protestolara 230 bin kişinin katıldığını iddia ederken, resmi makamlar katılımcı sayısının 56 bin civarında olduğunu kaydetti.

Hong Kong protestolarında yeni dönem

Hong Kong protestolarında yeni dönem

Hong Kong protestolarında yeni dönem

PARTNERMüge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...Müge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...
Trafik ekipleri üniversite bölgesinde uygulamalarına devam ediyorTrafik ekipleri üniversite bölgesinde uygulamalarına devam ediyor
Kapının dürbününden bakan kadına pompalı tüfekle ateş etti!Kapının dürbününden bakan kadına pompalı tüfekle ateş etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapının dürbününden bakan kadına pompalı tüfekle ateş etti!

Kapının dürbününden bakan kadına pompalı tüfekle ateş etti!

Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.