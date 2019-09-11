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Hong Kong sokaklarındaki eylemler AVM ve stadyuma sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

Hong Kong’da protestocular Çin karşıtı eylemlerine devam ederken, binlerce kişi Çin-İran futbol maçı sırasında Çin milli marşını dakikalarca yuhaladı.

Hong Kong’da protestocular Çin karşıtı eylemlerine devam ederken, binlerce kişi Çin-İran futbol maçı sırasında Çin milli marşını dakikalarca yuhaladı. AVM’de eylemlerini sürdüren yüzlerce kişi de sesini marşlarla duyurdu.
Hong Kong’da haftalar önce suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlayan protestolar, Hong Kong lideri Carrie Lam’in söz konusu yasa tasarısının geri çekildiğini açıklamasına rağmen devam ediyor. Günlerce Hong Kong sokaklarını inleten, insan zinciri oluşturan ve metroda da eylemlerini ara vermeden sürdüren eylemciler, gösterilerini bu kez stadyum ve alışveriş merkezine taşıdı. Çin ve İran arasındaki futbol maçını izleyemeye giden Hong Konglu futbol severlerin sesi Çin’in milli marşı öncesinde stadyumda yankılandı. Binlerce protestocu, Hong Kong Stadyumu’nda oynanan futbol maçında Çin milli marşını dakikalarca yuhaladı. Çok sayıda protestocu da boynuna "Hong Kong için mücadele edin" yazan atkılar taktı.

AVM’de marş
Seslerini tüm dünyaya duyurmak için farklı yöntemler deneyen ve eylemlerinden vazgeçmeyen protestocular alışveriş merkezlerini de inletti. Cep telefonlarında el fenerlerini açan eylemciler, protestoların marş olarak kabul ettikleri “Glory to Hong Kong” şarkısını yüksek sesle söyledi. Hong Kong genelindeki alışveriş merkezlerinde toplanan eylemciler, Çin karşıtı slogan attı. Mongkok bölgesinde bulunan alışveriş merkezinde toplanan eylemciler, siyah kıyafetleri ile dikkat çekti. Eylemciler, Honmg Kong halkını cesaretlendirmek için “Hong Kong’a git” sloganları attı.
“Glory to Hong Kong” adlı şarkı, eylemcilerin protestolar için marş talebine karşılık yerel bir müzik grubu tarafından yazıldı.

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