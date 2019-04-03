Hong Kong suçluların iadesi düzenlemesini meclise sundu

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi, protestolara sebep olan, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeleri meclise sundu.

Özel Yönetim Bölgesi yönetimi, Hong Kong'un yargı bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefindeki Kanun Kaçakları Yönetmeliği ile Ceza İşleri ve Karşılıklı Adli Yardım Yönetmeliği'ni Hong Kong Yasama Konseyine sundu.

Düzenlemeler, suçluların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor ayrıca Özel Yönetim Bölgesi Baş Yöneticisinin kendi inisiyatifiyle aldığı iade kararlarının Yasama Konseyi tarafından onaylanması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Düzenlemenin birkaç hafta içinde mecliste görüşülmesi bekleniyor.

Hong Kong mahkemeleri, adil yargılama imkanı olmadığı veya işkence görme olasılığı olan vakalarda suçluları Çin ara karasına ve bağlı özel yönetim bölgelerine iade etmiyordu.

Hong Kong'da binlerce kişi hükümet planını protesto etmek için pazar günü gösteri düzenlemişti. Hukukçular, gazeteciler, iş dünyası temsilcileri ve insan hakları savunucuları düzenlemelerin Hong Kong yargısının bağımsızlığına darbe vuracağını ileri sürüyor.