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Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi.

Binlerce Hong Konglu, protestolara polis müdahalesinin sertleşmesine tepki olarak sabah saatlerinde havalimanının ana terminalini, geliş ve gidiş salonlarını işgal etti.

Göstericilerin sayısının giderek artması, yolcuların check-in ve varış işlemlerini tamamlamasını yavaşlattı.

Havalimanı İdaresi Sözcüsü Yang Guang, yaptığı açıklamada, binlerce kişinin katıldığı gösterilerin havalimanı operasyonlarını ciddi şekilde aksattığını belirtti.

Yang, şiddet ve suça dönen gösterilere karşı hoşgörü ve merhamet gösterilmeden sert tedbirler alınması gerektiğini savundu.

"Hong Kong'da durum, bölgenin geleceği hakkında endişelenen herkesin kanunu çiğneyenlere ve şiddete başvuranlara 'hayır' demesi gereken bir dönüm noktasına gelmiştir." ifadesini kullanan Yang, bugün sadece yolcu alımına başlanan ve iniş izni alan uçuşların yapılacağını, diğer uçuşların tümünün iptal edildiğini kaydetti.

Diğer yandan, Hong Kong polisi tarafından gelecek gösterilere müdahalede kullanabileceği belirtilen tazyikli su fışkırtma aracının tanıtımını yaptı.

- Hong Kong protestolarla gündemde

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocular ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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