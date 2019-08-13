HABER

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 06:45 | Son Güncelleme

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı

PEKİN (AA) - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iade tasarısına karşı yürütülen protestolar nedeniyle tüm uçuşların iptal edildiği Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı.

Hong Kong basınından Sing Tao Daily gazetesinin haberine göre Hong Kong Uluslararası Havalimanında, dün protesto gösterilerinin yoğunlaşması nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi. İptal edilen uçuşların sayısı 200’ü geçti.

Havalimanında bugün itibarıyla bazı seferlere yeniden başlandı. Hong Kong havayolu şirketi Cathay Pacific Airways da sınırlı sayıda uçuş yapılacağını açıkladı.

Havalimanının geliş kısmında cuma günü oturma eylemi şeklinde başlayan protestolar dün gidiş kısımında da yapılmaya başlanmıştı.

Göstericilerin sayısının giderek artması, yolcuların check-in ve varış işlemlerini tamamlamasını yavaşlatmış ve daha sonra tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Hong Kong Uluslararası Hava Limanı’nda günlük bin civarı uçuş yapılırken, havalimanı yıllık ortalama 75 milyon yolcuya hizmet veriyor.

- Hong Kong protestolarla gündemde

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocular ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Kadıköy'de korkutan yangın!Kadıköy'de korkutan yangın!
Kadıköy'de çatı katı alev alev yandıKadıköy'de çatı katı alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin havalimanı Hong Kong suçluların Çin'e iadesi tasarısı

En Çok Okunan Haberler

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de korkutan yangın! Binanın çatısı bir anda alev aldı!

Kadıköy'de korkutan yangın!

Balıkesir'de eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!

Balıkesir'de eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!

Marmara Adası'ndaki yangının bilançosu belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Eşiyle tartıştı çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı, intihara kalkıştı

Artvin'in Şavşat ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.