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Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar iptal edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

Hong Konglular, suçluların Çin’e iade edilmesi için yapılan tasarıya karşı havalimanını işgal edip oturma eylemi düzenleyince, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda tüm uçuşlar iptal edildi.Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçluların Çin’e iade edilmesi için yapılan tasarıya karşı düzenlenen protestolar nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda tüm uçuşlar iptal edildi.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar iptal edildi

Hong Konglular, suçluların Çin’e iade edilmesi için yapılan tasarıya karşı havalimanını işgal edip oturma eylemi düzenleyince, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda tüm uçuşlar iptal edildi.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçluların Çin’e iade edilmesi için yapılan tasarıya karşı düzenlenen protestolar nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda tüm uçuşlar iptal edildi. Hong Konglu muhalifler, günlerdir havalimanında düzenledikleri oturma eylemine devam ederken, havalimanının ana terminali, geliş ve gidiş salonlarını işgal etti. Havalimanı İdaresi Sözcüsü Yang Guang, binlerce kişinin katıldığı gösterilerin yolcuların check-in ve varış işlemlerini tamamlamasını yavaşlattığına dikkat çekerek, tüm uçuşları iptal ettiklerini duyurdu.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar iptal edildi

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar iptal edildi

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar iptal edildi

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