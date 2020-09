Hong Kong’un toplu koronavirüs testleri endişe yarattı

Rusya’da son veriler, ülkedeki koronavirüs vakalarının 1 milyonu aştığını ortaya koydu. Amerika dünya genelinde koronavirüs pandemisinden en fazla etkilenen ülke konumunda kalmaya devam ederken, Brezilya ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada bulunuyor. Tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu aşan ve can kaybı Rusya dördüncü sıraya yükseldi.

Nüfusu 7 milyon 500 bin olan Hong Kong, bugüne kadar 5 bine yakın vaka tespit edildiğini açıkladı. Virüs nedeniyle can kaybının ise en az 90 olduğu belirtiliyor.

Dünya çapında tespit edilen Corona virüsü enfeksiyonu vakaları 24 milyon 500 bini geçerken, can kaybı 850 bine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da son veriler sonrasında “hiçbir ülke pandemi bitmiş gibi davranamaz” uyarısında bulundu.

Pazartesi günü kurumun Cenevre’deki merkezinde sanal bir toplantıda gazetecilere konuşan Ghebreyesus ülke yönetimlerinin pandemi sırasında ekonomik faaliyetleri yeniden başlatma planları yaparken “salgının önüne geçme ve hayat kurtarma” çabalarında çok ciddi olmaları gerektiğini söyledi.

Tüm ülkelerde stadyum ve gece kulübü gibi büyük mekanlarda toplanmaların yasaklanması, geniş çaplı test programlarının yürütülmesi ve temas takibi ve karantina kurallarının uygulanmasının kilit önem taşıdığına değinen Ghebreyesus ayrıca risk grubundaki bireylerin korunması, maske takma ve sosyal mesafeye uymanın da salgına karşı mücadelede elden bırakılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

AMERİKA'YA ELEŞTİRİ

WHO yetkilileri Amerika Federal İlaç ve Gıda Dairesi’ni de eleştiriyor.

FDA Başkanı Stephen Hahn, insanlar üzerinde denenme aşaması sona ermeden potansiyel durumdaki bir aşıya “acil kullanım izni” vereceğini açıklamıştı. WHO Bilim Başkanı Soumya Swaminathan, bu tür bir kararın çok dikkatli alınması gerektiğini söyledi. WHO Sağlık Kriz Programı Başkanı Mike Ryan da bu tür bir kararda mutlaka etik standartların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.