Hong Kong’un toplu koronavirüs testleri endişe yarattı

Hong Kong’un başlattığı geniş çaplı koronavirüs test kampanyasına 500 binden fazla kişi başvuruda bulundu. Ancak birçok Hong Konglu Çin’in maddi ve personel desteğiyle başlatılan kampanyaya şüpheyle yaklaşıyor.

Kampanyaya temkinli yaklaşanlar, Çin’in desteğiyle yürütülen çalışmada Hong Konglular’dan DNA örnekleri toplanacağı endişesini taşıyor.

Hong Kong yerel yönetim yetkilileri bu tür endişelerin yersiz olduğunu savunuyor. Hong Kong lideri Carrie Lam halka, toplu test kampanyasına tarafsız şekilde bakmaları çağrısında bulundu, muhalif tutum sergileyenlere de teste katılımı engelleme çabasına girmemeleri uyarısını yaptı. Lam, kampanyanın başarılı olabilmesi için katılımın en önemli etken olduğunu da hatırlattı.

Nüfusu 7 milyon 500 bin olan Hong Kong, bugüne kadar 5 bine yakın vaka tespit edildiğini açıkladı. Virüs nedeniyle can kaybının ise en az 90 olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, test kampanyasına 5 milyon Hong Konglu’nun katılmasını bekliyor.

RUSYA'DA VAKA SAYISI BİR MİLYONU GEÇTİ

Rusya’da son veriler, ülkedeki koronavirüs vakalarının 1 milyonu aştığını ortaya koydu. Amerika dünya genelinde koronavirüs pandemisinden en fazla etkilenen ülke konumunda kalmaya devam ederken, Brezilya ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada bulunuyor. Tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu aşan ve can kaybı Rusya dördüncü sıraya yükseldi.