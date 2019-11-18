Hong Kong Yeni Haftaya Da Gösterilerle Başladı

Hong Kong’ta polisin bir üniversite kampüsündeki kuşatması sürüyor. Polisin okuldaki öğrencilere karşı yoğun şekilde gaz ve plastik mermi kullanmaya devam ettiği belirtiliyor. Öğrenciler de gece boyu polise molotof kokteyli ve oklarla karşılık vermeyi sürdürdü.
Polisin yoğun müdahalesi nedeniyle Politeknik Üniversitesi’ndeki öğrencilerden bir kısmı yoğun kuşatma altındaki kampüs binasından çıkmaya çalıştı. Normal giyimli ve maske takmayan bu öğrencilerden büyük kısmının da gözaltına alındığı ifade ediliyor.
Polisin okul çevresindeki barikatları arttırdığı bunu da içerideki öğrencileri tamamen kıstırarak hepsini gözaltına almak adına yaptığı iddia ediliyor. Polis ayrıca öğrencileri gerçek mermi kullanabileceği konusunda da uyardı.
Haber ajanslarına gözyaşları içerisinde konuşan bazı öğrenciler, okul binası içerisinde sıkıştıklarını ve dışarı çıkamadıklarından şikayet ediyorlar. Öğrenciler, polisin kendilerine çok yakın mesafelerden plastik mermi kullandığını da anlatıyorlar.
Hong Kong polisi, öğrencilere karşı uygulanan abluka uygulamasına dair yorum yapmadı.
Şehrin bir başka noktası Nathan Road’ta da polisle göstericiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Bölgede, göstericilerin yolu trafiğe kapatması sonucu çevredeki mağazalar ve alışveriş merkezleri açılamadı.
Yetkililerin yaptıkları açıklamaya göre, Pazartesi sabah saatlerine kadar süren olaylarda 38 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Daha önce öğrencilerin okla vurduğu bir polis memuru da tedavi altına alınmıştı.
Polisin bir göstericinin gözlatına alınması sırasında yaşanan arbedede gerçek mermi kullanmak zorunda kaldığı açıklandı. Olay anında yaralanan ya da ölen olmadı.
Amerika’dan yapılan açıklamada, göstericilere karşı orantısız güç kullanımı eleştirildi ve Pekin’e Hong Kong’ta özgürlüklerin korunması çağrısı yapıldı.
Öte yandan Hong Kong Yüksek Mahkemesi, daha önce şehrin yöneticisi Carrie Lam tarafından duyurulan maske takma yasağını anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
Lam, maske takma yasağının getirilmesinin gösteriler açısından caydırıcı olacağını söylemişti.
Şehirde olayların devam etmesinden dolayı çok sayıda havayolu şirketi bu hafta Hong Kong’a ve Hong Kong’tan yapacakları seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
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