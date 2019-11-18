Hong Kong Yeni Haftaya Da Gösterilerle Başladı

Hong Kong’ta polisin bir üniversite kampüsündeki kuşatması sürüyor. Polisin okuldaki öğrencilere karşı yoğun şekilde gaz ve plastik mermi kullanmaya devam ettiği belirtiliyor. Öğrenciler de gece boyu polise molotof kokteyli ve oklarla karşılık vermeyi sürdürdü.

Polisin yoğun müdahalesi nedeniyle Politeknik Üniversitesi’ndeki öğrencilerden bir kısmı yoğun kuşatma altındaki kampüs binasından çıkmaya çalıştı. Normal giyimli ve maske takmayan bu öğrencilerden büyük kısmının da gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Polisin okul çevresindeki barikatları arttırdığı bunu da içerideki öğrencileri tamamen kıstırarak hepsini gözaltına almak adına yaptığı iddia ediliyor. Polis ayrıca öğrencileri gerçek mermi kullanabileceği konusunda da uyardı.

Haber ajanslarına gözyaşları içerisinde konuşan bazı öğrenciler, okul binası içerisinde sıkıştıklarını ve dışarı çıkamadıklarından şikayet ediyorlar. Öğrenciler, polisin kendilerine çok yakın mesafelerden plastik mermi kullandığını da anlatıyorlar.

Hong Kong polisi, öğrencilere karşı uygulanan abluka uygulamasına dair yorum yapmadı.