Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ABD Kongresi üyelerinin kentteki protestolar nedeniyle bölgeye iş ve ticaret alanlarında ayrıcalıklar tanıyan "Hong Kong Siyaset Yasası"nda değişik yapılmasını gündeme getirmesine tepki gösterdi.

Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia Televizyonunun internet sitesinde yayımlanan habere göre, Baş Yönetici Lam, düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında, gazetecilerin konuyla ilgili sorduğu soruya "Bu Hong Kong'un iç işlerine müdahale anlamına gelir. Buna hiç gerek yok." yanıtını verdi.

"Temel Yasa" adı verilen Hong Kong anayasasının bölgeye dış ilişkilerini yürütme konusunda önemli ölçüde özerklik tanıdığını hatırlatan Lam, "Dış ilişkilerimiz karşılıklı çıkar temeline dayanmaktadır. ABD ile yaptığımız herhangi bir anlaşma veya Amerikalıların Hong Kong'a yönelik yapacağı herhangi bir yasal düzenleme kesinlikle Hong Kon'un tek taraflı çıkarına olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Lam, bugün ABD ile Hong Kong arasındaki karşılıklı dostane ilişkiler sayesinde bölgede ABD menşeli bin 400 şirketin faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu ilişki her iki tarafın çıkarınadır. Hepimiz Temel Yasa'ya uymakla yükümlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.