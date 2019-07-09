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Hong Kong yönetiminden sınır dışı yasası açıklaması: Yasa öldü

09.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Hong Kong’da Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam tartışmalı sınır dışı yasasıyla ilgili olarak "yasa öldü" açıklaması yaptı.

Göstericiler ise protestolara devam edileceğini açıkladı.Hong Kong'da Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşların Çin makamlarına teslim edilmesini ön gören ve rafa kaldırılan yasa ile ilgili tartışmalar sürüyor. Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam Salı günü yaptığı açıklamada, "Askıya alınan yasanın yeniden uygulamaya konulması planı yok. Yasa öldü" dedi. Bu yasa konusunda hata yapıldığını da teslim eden Carrie Lam hiçbir koşul öne sürmeksizin yasaya karşı olan üniversite öğrencileriyle görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Carrie Lam'ın açıklamaları göstericileri ikna etmedi. Göstericilerin sözcülerinden Bonnie Leung yaptığı açıklamada, "Carrie Lam ve hükümetinden istediğimiz beş talep hala duyulmuyorsa, protesto ve gösteriler devam edecektir" dedi. Göstericiler yasanın tümü ile geri çekilmesini talep ediyor.

Pekin yönetimine yakınlığıyla bilinen Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam ise protestocuların, yasa taslağının parlamentonun gündeminden tamamen alınması talebine olumlu yanıt vermiş değil.

Kitlesel protesto gösterileri

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesi olan Hong Kong'un, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Çin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan sınır dışı yasa tasarısı Hong Kong'da protesto gösterilerine neden olmuştu. Haziran başından bu yana düzenlenen protesto eylemlerine yüzbinlerce kişi katıldı. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici ve polis yaralandı. Hong Kong hükümeti protestolara son vermek amacıyla Haziran ayında yasa tasarısının askıya alındığını açıklamış, muhalefet ise tasarının askıya alınmasını değil, tamamen iptal edilmesini talep etmişti.

Son olarak 1 Temmuz'da başında Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösteriler sırasında protestocular parlamento binasını basarak, bir süre işgal etmişti. İşgale Çin ve Hong Kong özerk yönetiminden tepki gelmişti.

dpa, AFP / HT, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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