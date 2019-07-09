Hong Kong yönetiminden sınır dışı yasası açıklaması: Yasa öldü

Göstericiler ise protestolara devam edileceğini açıkladı.Hong Kong'da Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşların Çin makamlarına teslim edilmesini ön gören ve rafa kaldırılan yasa ile ilgili tartışmalar sürüyor. Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam Salı günü yaptığı açıklamada, "Askıya alınan yasanın yeniden uygulamaya konulması planı yok. Yasa öldü" dedi. Bu yasa konusunda hata yapıldığını da teslim eden Carrie Lam hiçbir koşul öne sürmeksizin yasaya karşı olan üniversite öğrencileriyle görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Carrie Lam'ın açıklamaları göstericileri ikna etmedi. Göstericilerin sözcülerinden Bonnie Leung yaptığı açıklamada, "Carrie Lam ve hükümetinden istediğimiz beş talep hala duyulmuyorsa, protesto ve gösteriler devam edecektir" dedi. Göstericiler yasanın tümü ile geri çekilmesini talep ediyor.

Pekin yönetimine yakınlığıyla bilinen Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam ise protestocuların, yasa taslağının parlamentonun gündeminden tamamen alınması talebine olumlu yanıt vermiş değil.