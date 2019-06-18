Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme çalışmaları için yeniden özür

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, sokak protestolarına yol açan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süreciyle ilgili bir kez daha özür diledi ve tasarının, bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtti.

Carrie Lam, basına yaptığı açıklamada, hükümetin zanlıların iadesiyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarının toplum içinde karışıklığa ve endişeye yol açtığını yineleyerek, Hong Kong halkından özür diledi.

Görev süresini tamamlamayı arzu ettiğini ifade eden Lam, söz konusu yasa tasarısını resmen geri çekmedi ancak tasarının, bu yasa döneminde gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Bazı şüphelilerin Çin ana karası mahkemelerinde yargılanmalarına izin verecek olan tasarıyla halkın güvenini kazanmasının mümkün olmadığını kabul eden Başyönetici Lam, halkın güveni olmadan yasal düzenleme çalışmalarına devam etmeyeceklerini dile getirdi.

Lam, "Yol açtığı korku ve kaygıların giderilememesi halinde bu tasarıyı ilerletmeyeceğim." dedi ve halkın desteğini sağlamak için çok çalışacağını ifade etti.