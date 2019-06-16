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Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:31 | Son Güncelleme

Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü

Hong Kong (AA) - Hong Kong Özel İdari Bölge Başyöneticisi Carrie Lam, sokak protestolarına yol açan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süreciyle ilgili Hong Kong halkından özür diledi.

Lam, yayımladığı bildiride, hükümetin yasal düzenleme çalışmasının toplum içinde karışıklığa yol açtığını kabul ederek, Hong Kong halkından özür diledi.

Açıklamada, Hong Kong yönetiminin bu düzenlemeyle ilgili çalışmalarındaki bazı eksikliklerin halk arasında hayal kırıklığı ve üzüntüye yol açtığı vurgulanarak, bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sunacak ve geliştirecek eleştirilere açık olunduğu kaydedildi.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Başyöneticisi Lam, dün yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Tasarının tamamen iptal edilmesi ve Carrie Lam'ın istifası talepleriyle bugün yapılan protesto gösterilerine on binlerce kişi katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong protesto yasal düzenleme

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