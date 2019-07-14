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Hong Kong'da 10 binler yine sokakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

Sha Tin kentinde düzenlenen protesto yürüyüşüne katılan 10 binden fazla kişi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam'in istifasını talep etti

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor.

Hong Kong'un Çin ile sınırındaki Yeni Bölgeler'de bulunan Sha Tin kentinde, 10 binden fazla kişi, düzenlenen protestoya katılarak Hong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam'in görevini bırakmasını istedi.

Protestocuların bazıları bölgede demokratik seçimler yapılmasını talep ederken küçük bir kısmı da "bağımsız Hong Kong" yazılı pankartlar taşıdı.

Zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının daha önce yol açtığı protestolardaki polis şiddetinin soruşturulmasını talep eden göstericiler ile polis arasında kısa süreli arbede çıktı.

Hong Kong'da, söz konusu yasa tasarısına karşı 12 Haziran'da düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında da en az 79 kişi yaralanmıştı, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, 3 Nisan'da meclise sunduğu tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek askıya alındığını duyurmuştu.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong protesto

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