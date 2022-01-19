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Hong Kong'da 11 hamster'ın Covid testi pozitif çıktı, 2 bin hayvan öldürülecek

19.01.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Virüsün çalışana hayvanlardan geçtiği şüphesi üzerine 22 Aralık'tan sonra bu mağazadan alışveriş yapan kişilere hayvanları teslim etmesi çağrısı yapıldı. 34 petshop'ta satılan hamster ve diğer küçük memeli hayvanın bu mağazayla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Hong Kong'da 11 hamster'ın Covid testi pozitif çıktı, 2 bin hayvan öldürülecek

Hong Konglu yetkililer, bir pet shop'ta bazı hamster'larda koronavirüs görülmesi üzerine yaklaşık 2 bin hamster ve diğer küçük memelinin itlaf edileceğini açıkladı.

Little Boss adlı pet shop'ta bir çalışanda Delta varyantının görülmesi üzerine mağazadaki yüzlerce hayvana da test yapıldı. 11 hamster'ın testi pozitif çıktı.

Mağazadaki tavşan ve çinçilyaların testleri negatif çıkmasına rağmen bu hayvanların da önlem olarak uyutulacağı açıklandı.

Virüsün çalışana hayvanlardan geçtiği şüphesi üzerine 22 Aralık'tan sonra bu mağazadan alışveriş yapan kişilere hayvanları teslim etmesi çağrısı yapıldı. 34 petshop'ta satılan hamster ve diğer küçük memeli hayvanın bu mağazayla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Kararın Çin'e bağlı bir özel idari bölge olan Hong Kong'da yürürlükte olan "Sıfır Covid" stratejisi kapsamında alındığı belirtiliyor.

Karar Hong Kong'da tepkiye neden oldu. Hayvanların öldürülmemesi için internette açılan bir dilekçeyi 14 bin kişi imzaladı.

Hong Konglu yetkililer hamster'lar için telefon hattının açıldığını ve bu hayvanların ithali ve satışının yasaklandığını açıkladı.

Köpek, kedi, evcil gelincik ve kemirgenler Covid 19'a yol açan Sars-Cov-2 virüsüne yakalanabiliyor. Ama virüsün insanlara kolayca bulaşabildiğine dair henüz açık bir kanıt yok.

Hong Kong Tarım Dairesi Başkanı Leung Siu-fai, ''Evcil hayvan sahipleri hijyene dikkat etmeli ve hayvanlarını öpmekten kaçınmalı'' dedi.

Mağazadaki 11 hayvanda Covid çıktı

Hong Konglu yetkililer hamster'lar için telefon hattının açıldığını ve bu hayvanların ithali ve satışının yasaklandığını açıkladı.

Köpek, kedi, evcil gelincik ve kemirgenler Covid 19'a yol açan Sars-Cov-2 virüsüne yakalanabiliyor. Ama virüsün insanlara kolayca bulaşabildiğine dair henüz açık bir kanıt yok.

Hong Kong Tarım Dairesi Başkanı Leung Siu-fai, ''Evcil hayvan sahipleri hijyene dikkat etmeli ve hayvanlarını öpmekten kaçınmalı'' dedi.

Hong Kong'da 11 hamster'ın Covid testi pozitif çıktı, 2 bin hayvan öldürülecek

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