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Hong Kong’da 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:08 | Son Güncelleme

Hong Kong’da polisin dünkü protestolarda 12 yaşındaki bir çocuğu sert bir müdahale ile gözaltına alması tepkilere neden oldu.Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde dün binlerce kişi Yasama Meclisi seçimlerinin bir yıl ertelenmesini protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.

Hong Kong’da polisin dünkü protestolarda 12 yaşındaki bir çocuğu sert bir müdahale ile gözaltına alması tepkilere neden oldu.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde dün binlerce kişi Yasama Meclisi seçimlerinin bir yıl ertelenmesini protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. Protesto sırasında Hong Kong polisi 12 yaşındaki bir kız çocuğunu gözaltına aldı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, 3 polisin 12 yaşındaki çocuğu yere yatırarak gözaltına alması büyük tepki çekti. Kız çocuğunun gösterilere sahne olan bölgede kırtasiyeden çıktığı, polisi görünce korkarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı ifade edildi. Çocuğun ebeveynleri, okul alışverişi için kızlarının ağabeyi ile kırtasiyeye gittiğini ve polisle karşılaşınca korktuğunu belirtti. Hong Kong polisinden yapılan açıklamada ise 12 yaşındaki çocuğun "şüpheli bir şekilde" kaçtıktan sonra memurların "minimum seviyede güç kullandığı" ifade edildi.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Mong Kok bölgesinde gösteriler sırasında 12 yaşındaki çocuğun polisi görünce koşmaya başladığı kameraya yansıyor. Panikle kaçmaya çalışan çocuğa bir polis copuyla vururken, diğer bir polis ise çocuğu yere yatıyor. Olay yerine gelen diğer polisler ise yerdeki çocuğa ve yardım etmeye çalışan ağabeyine müdahale ediyor. Yerel kaynaklar, kız çocuğunun ve ağabeyinin hafif yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Dünkü gösterilerde yaklaşık 300 kişinin yasa dışı toplandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirildi. Hong Kong’da yapılması planlanan Yasama Meclisi seçimleri korona virüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle 5 Eylül 2021’e ertelenmişti.

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