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  4. Hong Kong’da 6 ayda 7 bin kişi gözaltına alındı

Hong Kong’da 6 ayda 7 bin kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Hong Kong’da Haziran ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 7 bin kişi gözaltına alındı.Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, yeni yıla protestoların gölgesinde girdi.

Hong Kong’da Haziran ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 7 bin kişi gözaltına alındı.
Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, yeni yıla protestoların gölgesinde girdi. Hong Kong polisi yeni yılın ilk gününde düzenlenen demokrasi yanlısı yürüyüşte kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Polis tarafından bugün yapılan açıklamada, yeni yıl tatili ve yeni yılın ilk gününde düzenlenen gösterilerde toplam 420 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, 12 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere gözaltına alınan 287 protestocunun meclis binasını bastığı belirtildi.
Hong Kong polisi, dün gerçekleştirilen gösterilerde 4 polisin yaralandığını belirtti. Gösteriyi organize eden gruplar yeni yılın ilk günündeki yürüyüşe 1 milyondan fazla kişinin katıldığını belirtirken, polis gösterilere 60 bin kişinin katıldığını açıkladı. Hong Kong genelinde yapılan gösterilerde Haziran ayından bu yana ise toplam 7 bin kişi gözaltına alındı.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Lam, 4 Eylül’de tasarıyı geri çekmişti ancak protestolar şiddetlenerek devam etti. Gösterilerini sürdüren protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

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