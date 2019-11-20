Hong Kong'da 6 gün aradan sonra okullar açıldı

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da yaşanan protesto gösterileri nedeniyle verilen 6 günlük aranın ardından ilk ve orta dereceli okullar bugün eğitime başladı. Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinde yer alan habere göre, polis, Polytechnic Üniversitesi'nde olayların başladığı pazar gününden bu yana şehirde yaklaşık 1100 kişinin gözaltına alındığı ve yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı. Üniversitede 100'den az sayıdaki protestocunun polis kuşatması altındaki bekleyişi sürerken, polisin, kaçışları önlemek için üniversite çevresini güvenlik kordonuna aldığı belirtildi. Eğitime verilen 6 günlük ara sona ererken, okul forması giyen maskeli yaklaşık 100 öğrencinin, şehrin bazı caddelerinde trafiği engelleyerek gösteri yaptığı kaydedildi. Göstericilerin şehirdeki bazı yolları trafiğe kapatması, otobüs ve tren seferlerini engellenmesi nedeniyle trafik ve toplu taşımada aksaklıklar yaşandığı, bazı tren istasyonlarının ise önceki protestolardan kaynaklanan hasar nedeniyle kapalı olduğu belirtildi.

Hong Kong Ulaşım Departmanı yetkilileri, Hong Kong ve Kowloon'u birbirine bağlayan Cross-Harbour Tüneli'nin kapatılmasının ardından trafiği rahatlatmak için ücretsiz feribot ve otobüs seferleri koydu. Hükümet yetkilileri, trafiğin aksadığı gerekçesiyle işverenlere, mesai saatlerini esnetmesi çağrısı yaptı. - Japon öğrenci serbest bırakıldı Hong Kong Polisi, gösterilerde yer aldığı şüphesiyle üniversite yakınlarında gözaltına alınan Japon öğrencinin serbest bırakıldığını duyurdu. Tokyo Tarım Üniversitesi öğrencisi Hikaru Ida, salı günü gözaltına alınmıştı. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, bu kişinin Hong Kong'da turist olarak bulunduğu bilgisini paylaşmıştı. - Üniversiteki gösteride 400 kişiye gözaltı Çin'in Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, haftalık Yürütme Kurulu toplantısının ardından dün yaptığı açıklamada, 200'ü 18 yaş altı 600 göstericinin, işgalin 3. gününde girdiği Polytechnic Üniversitesinden ayrıldığını söylemişti. Protestoculardan 400'ünün gözaltına alındığını belirten Lam, 18 yaş altındakilerin ise gözaltına alınmadığını ancak daha sonra yargılamayla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.