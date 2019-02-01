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Hong Kong’da 8 ton karıncayiyen pulu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 11:54 | Son Güncelleme

Hong Kong’da Gümrük İdaresi Yetkilileri yürüttükleri soruşturma sonucunda 8 ton karıncayiyen pulu ele geçirdiklerini açıkladı.Hong Kong’da Gümrük İdaresi Yetkilileri yürütülen bir soruşturma sonucunda 16 Ocak’ta bir gümrük tesisinde konteynerin içine gizlenmiş 8 bin 300 kilo pangolin pulu ve 2 bin 100 kilo fildişinin ele geçirildiğini bildirdi.

Hong Kong’da Gümrük İdaresi Yetkilileri yürüttükleri soruşturma sonucunda 8 ton karıncayiyen pulu ele geçirdiklerini açıkladı.
Hong Kong’da Gümrük İdaresi Yetkilileri yürütülen bir soruşturma sonucunda 16 Ocak’ta bir gümrük tesisinde konteynerin içine gizlenmiş 8 bin 300 kilo pangolin pulu ve 2 bin 100 kilo fildişinin ele geçirildiğini bildirdi. Yetkililer, "Bu şimdiye kadar ele geçirilen en büyük miktar pangolin pulu" açıklamasında bulundu.
Gümrük yetkilileri, düzinelerce torba içinde yer alan ve 8 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ettikleri karıncayiyen pulunu ve yakalanan fildişlerini basın mensupları için bir odada sergiledi.
Hong Kong’da yerel koruma gruplarından oluşan bir koalisyon 2 hafta önce yönetimi, yasal boşluklara ve yumuşak cezalara son vererek yasa dışı vahşi yaşam kaçakçılığından kurtulmak için daha fazla çaba göstermeye çağırmıştı.
Asya ve Afrika’da yaşayan sekiz türü bulunan karıncayiyenler, pulları ve etleri için avlanıyor. Vietnam ve Çin’in bazı kesimlerinde karıncayiyen eti lüks yiyecek olarak kabul ediliyor. Karıncayiyenin keratinli pulları ise geleneksel Çin tıbbında ilaç olarak kullanılıyor.

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