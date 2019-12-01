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Hong Kong’da Amerika Bayraklı Gösteriler

01.12.2019 20:10 | Son Güncelleme

Hong Kong’da protestocular Pazar günü Amerika bayraklarıyla sokaklardaydı

Hong Kong’da Amerika Bayraklı Gösteriler

Hong Kong’da protestocular Pazar günü Amerika bayraklarıyla sokaklardaydı.

Yaklaşık 1000 demokrasi yanlısı protestocu Amerikan Konsolosluğu’na yürüdü.

Protestocular Hong Kong ve Çinli yetkililere insan hakları ihlali durumunda yaptırım getiren yasa için Amerika’ya teşşekkür etmek istediklerini belirttiler.

Hong Kong’un bir başka bölgesinde ise gergin anlar vardı.

Polis demokrasi ve protestoculara karşı güç kullananlarla ilgili soruşturma talep eden göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Polis bazı göstericileri gözaltında aldı.

Hong Kong’da geçen hafta yapılan bölgesel konsey seçimlerinde demokrasi yanlıları büyük kazanımlar elde etmişti.

Geçen hafta boyunca da bölge sakin bir hafta geçirmişti.

Hong Kong’da gösteriler Haziran ayında bir yasa tasarısını protesto etmek amacıyla başlanmıştı.

Protestolar üzerine yasa tasarısı geri çekilmiş ancak protestolar demokrasi yanlısı gösterilere dönüşmüştü.

6 aydır devam eden gösteriler boyunca yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı.

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