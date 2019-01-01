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Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarından protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:05 | Son Güncelleme

Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarından protesto

PEKİN (AA) - Çin'in Hong Kong İdari Bölgesi'nde bağımsızlık yanlıları, özgürlüklerin kısıtlandığı şikayetiyle gösteri düzenledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, bölgenin Tsuen Wan semtinde başlayan "Hong Kong Yılbaşı" adlı gösteriye en az 500 kişi katıldı.

Gösterilericilerin siyah renkli kıyafetler giydiği gösteride çeşitli renklerde bayraklar kullanıldı. Özgürlüklerin kısıtlanmasını protesto eden göstericiler ayrıca "evrensel seçim sistemi" talebinde bulundu.

Gösteride Hong Kong yerel hükümeti ile Pekin yönetiminin "tek ülke, iki sistem" söylemine tepki gösterilirken, "Özgür Hong Kong", "Her Hong Konglunun aklında bir soru var: Hong Kong sıradan bir Çin anakarası kenti mi oldu", "Bugün yeni yılın başlangıcı, Hong Konglular geleceğimiz için ayağa kalkalım" sloganları atıldı.

Hong Kong'ta Baş Yöneticilik adayları, kademeli seçim sistemi yoluyla meslek gruplarından kayıtlı oy kullanma hakkına sahip 246 bin kişinin seçtiği binden fazla delege tarafından oylanarak seçiliyor. Çin'den bağımsızlığı savunanlar da kademeli seçim sistemi yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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çin gösteri Hong Kong

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