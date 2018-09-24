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Hong Kong'da bağımsızlık yanlısı parti yasaklandı

24.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

Hong Kong'un Çin'den bağımsızlığını talep eden siyasi parti yasaklandı.

Muhalefet özel bölge yönetimini özerklik anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.Bundan 21 yıl önce yeniden Çin'in egemenliğine giren Hong Kong'da ilk kez bir siyasi parti yasaklandı. Hükümet, özel idari bölge statüsündeki Hong Kong'un Çin'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinden yana olan Hong Kong Ulusal Partisi'nin (HKNP) kapatılmasına karar verdi. Hong Kong'un Güvenlik Bakanı John Lee, "ulusal güvenliğin" böyle bir kararı gerektirdiğini söyledi.

HKNP tanınmış ancak üye ve taraftar sayısı oldukça sınırlı, küçük bir siyasi grubu temsil ediyor. Parti yönetimi eski İngiltere sömürgesinin Çin'den ayrılarak bağımsız devlet olmasını isteyen az sayıdaki aktivistten oluşuyor. Pekin yönetimi birkaç yıldır Hong Kong'un Çin'den daha serbest olmasından yana çıkanlara sert müdahalede bulunuyor.

Lee, "Bağımsız Hong Kong Cumhuriyeti'nin kurulması için çalışan Ulusal Parti'nin Hong Kong'u Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak tanımlayan anayasayı ihlal ettiğini" söyledi. Lee, HKNP'nin anakara Çinlilerine karşı "nefret ve ayrımcılık" kışkırtıcılığı yaptığını ve kaba kuvvete başvurmama taahhüdünde bulunmadığını açıkladı. Ancak Bakan Lee, partinin şiddet olaylarına karışmadığını ve partinin genel başkanı Andy Chan'ın şiddete karşı olduğunu da belirtti.

İnsan hakları savunucularından eleştiri

Partinin yasaklanması insan hakları savunucuları tarafından eleştirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Pekin ve Hong Kong yönetimlerini özerk bölgedeki özgürlükleri kısıtlamakla suçladı ve yasaklama kararının "tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini" duyurdu.

Çin yönetimini "sömürgecilikle" suçlayan HKNP Genel Başkanı Andy Chan yasaklama kararıyla ilgili açıklama yapmadı. Hong Kong polisi ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında HKNP'nin kapatılması için hükümete başvurmuştu.

Eski İngiltere sömürgesi Hong Kong, 1997 yılında Çin'e iade edilmiş ve Pekin yönetimi "iki sistemli tek ülke" formülüyle Hong Kong'a 50 yıl süreyle geniş özerklik tanımıştı. Hong Konglular Çin'de olmayan basın ve fikir özgürlüğü gibi temel haklardan yararlanabiliyorlar.

Hong Kong'daki muhalefet Pekin yönetimini özel yönetim bölgesinin iç işlerine karışmak suretiyle özerklik anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor. Çin'den daha bağımsız olunmasından yana çıkan siyasi partiler son seçimlerde oylarını arttırmıştı. 2014 yılında Hong Kong'da daha fazla demokrasi talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

DW,AFP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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