Hong Kong'da bağımsızlık yanlısı parti yasaklandı

Muhalefet özel bölge yönetimini özerklik anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.Bundan 21 yıl önce yeniden Çin'in egemenliğine giren Hong Kong'da ilk kez bir siyasi parti yasaklandı. Hükümet, özel idari bölge statüsündeki Hong Kong'un Çin'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinden yana olan Hong Kong Ulusal Partisi'nin (HKNP) kapatılmasına karar verdi. Hong Kong'un Güvenlik Bakanı John Lee, "ulusal güvenliğin" böyle bir kararı gerektirdiğini söyledi.

HKNP tanınmış ancak üye ve taraftar sayısı oldukça sınırlı, küçük bir siyasi grubu temsil ediyor. Parti yönetimi eski İngiltere sömürgesinin Çin'den ayrılarak bağımsız devlet olmasını isteyen az sayıdaki aktivistten oluşuyor. Pekin yönetimi birkaç yıldır Hong Kong'un Çin'den daha serbest olmasından yana çıkanlara sert müdahalede bulunuyor.

Lee, "Bağımsız Hong Kong Cumhuriyeti'nin kurulması için çalışan Ulusal Parti'nin Hong Kong'u Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak tanımlayan anayasayı ihlal ettiğini" söyledi. Lee, HKNP'nin anakara Çinlilerine karşı "nefret ve ayrımcılık" kışkırtıcılığı yaptığını ve kaba kuvvete başvurmama taahhüdünde bulunmadığını açıkladı. Ancak Bakan Lee, partinin şiddet olaylarına karışmadığını ve partinin genel başkanı Andy Chan'ın şiddete karşı olduğunu da belirtti.