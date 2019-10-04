Hong Kong'da binlerce gösterici maskeleriyle yürüyüş düzenledi

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümetin beklenen maske yasağından önce maske takan binlerce protestocu yürüyüş düzenledi.

Hong Kong'un merkezinde işlek bir semtte yürüyen hepsi maskeli göstericiler, "Maske takmak istiyorum." ve "Maske takmak suç değildir." şeklinde slogan attı. Yürüyüş nedeniyle trafikte sıkışıp kalan araçların sürücülerinin de korna çalarak göstericilere destek verdiği görüldü.

Soyadının Lui olduğunu söyleyen bir gösterici, canlı yayın yapan bir kanala, "Sokaktaki 100 bin kişiyi mi tutuklayacaklar? Hükümet şimdi de gözümüzü korkutmaya çalışıyor. İnsanların korkacağını sanmıyorum." açıklamasını yaptı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in bugün basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Yerel basın, Lam'in dört aydır süren gösterilerde maske yasağı için acil durum yetkilerini kullanmasının beklendiğini duyurdu.

Aktivistler ve birçok meclis üyesi, maske yasağının geri tepeceği, işe yaramayacağı ve uygulanmasının zor olduğu görüşünü taşıyor.

Çin Üniversitesinde görevli misafir Profesör Willy Lam, "Maske yasağı, Acil Durum Yasası çerçevesinde küçük bir hamle olsa da tehlikeli bir adım. Maske karşıtı mevzuat etkisiz olursa, bu sokağa çıkma yasağı ve temel hakların diğer ihlalleri gibi çok sert önlemlerin önünü açabilir." değerlendirmesinde bulundu.