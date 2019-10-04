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Hong Kong'da binlerce gösterici maskeleriyle yürüyüş düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in bölgede maske yasağı için acil durum yetkilerini kullanması bekleniyor - İsyan ve polise saldırmakla suçlanan genç mahkemeye çıkmadı

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümetin beklenen maske yasağından önce maske takan binlerce protestocu yürüyüş düzenledi.

Hong Kong'un merkezinde işlek bir semtte yürüyen hepsi maskeli göstericiler, "Maske takmak istiyorum." ve "Maske takmak suç değildir." şeklinde slogan attı. Yürüyüş nedeniyle trafikte sıkışıp kalan araçların sürücülerinin de korna çalarak göstericilere destek verdiği görüldü.

Soyadının Lui olduğunu söyleyen bir gösterici, canlı yayın yapan bir kanala, "Sokaktaki 100 bin kişiyi mi tutuklayacaklar? Hükümet şimdi de gözümüzü korkutmaya çalışıyor. İnsanların korkacağını sanmıyorum." açıklamasını yaptı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in bugün basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Yerel basın, Lam'in dört aydır süren gösterilerde maske yasağı için acil durum yetkilerini kullanmasının beklendiğini duyurdu.

Aktivistler ve birçok meclis üyesi, maske yasağının geri tepeceği, işe yaramayacağı ve uygulanmasının zor olduğu görüşünü taşıyor.

Çin Üniversitesinde görevli misafir Profesör Willy Lam, "Maske yasağı, Acil Durum Yasası çerçevesinde küçük bir hamle olsa da tehlikeli bir adım. Maske karşıtı mevzuat etkisiz olursa, bu sokağa çıkma yasağı ve temel hakların diğer ihlalleri gibi çok sert önlemlerin önünü açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- Polisin vurduğu isyanla suçlanan genç mahkemeye çıkmadı

Bu arada Hong Kong'da salı günkü gösteriler sırasında polisin vurduğu, polise saldırmak ve isyan çıkarmakla suçlanan gencin dün mahkemeye çıkmadığı bildirildi.

Hong Kong hükümeti 18 yaşındaki Tsang Chi-kin'in durumunda bir değişiklik olmadığını açıklarken, hastanede tedavi gören Tsang ve diğer iki kişi dün mahkemeye çıkmadı.

Mahkemenin önünde siyah giymiş çok sayıda destekçinin beklediği görüldü.

Hong Kong'da isyan suçuna 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Polise saldırmak da altı aya kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

- Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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Hong Kong maske

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