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Hong Kong’da Binlerce Kişi Sokaklarda

18.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Hong Kong’da 100 binden fazla kişi demokrasi yanlısı gösteride bir araya geldi

Hong Kong’da Binlerce Kişi Sokaklarda

Hong Kong’da 100 binden fazla kişi demokrasi yanlısı gösteride bir araya geldi.

Göstericilerle polis 10 haftadır devam eden protestolarda çatışıyordu, Pazar günkü gösterinin ise barış ortamı içinde geçtiği belirtiliyor.

Protestolar Hong Kong hükümetinin suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı planı üzerine başlamıştı.

Protestolar üzerine Hong Kong hükümeti geri adım atmış ancak bu sefer demokrasi yanlısı gösterilere dönüşmüştü.

Hong Kong sınırına asker yığan Çin protestoları terör aktivitelerine benzetmişti.

Hong Kong polisi Victoria Park’ta göstericilerin toplanmasına izin verdi.

Hong Kong’da başka bölgede gösteri düzenlenmesine polis izni olmamasına rağmen kalablık gruplar Admiralty, Causeway Bay, Wan Chai gibi yerlerde yürüyüş yaptı.

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