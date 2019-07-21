HABER

Hong Kong’da binlerce kişi yeniden sokaklarda

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını protesto etmek için binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü.Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nde suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının askıya alınmasına ve ülkenin lideri Carrie Lam’in “Tasarı öldü” açıklamasına rağmen protestolar bugün de devam ediyor.

Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını protesto etmek için binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü.
Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nde suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının askıya alınmasına ve ülkenin lideri Carrie Lam’in “Tasarı öldü” açıklamasına rağmen protestolar bugün de devam ediyor. Gösterilerin 7. haftasında merkezi hükümet binalarına yürüyen binlerce kişi polis engeliyle karşılaştı. Düzenlenen gösterilerde, "Yalancı" ve "Mazeret yok Carrie Lame”, “Polis vahşeti soruşturması” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Çin’e iadeye hayır sloganları" attı. Barışçıl başlayan gösterilerde bazı protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.
Hong Kong’da yaklaşık iki aydır süren gösterilerde, polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.
Hong Kong’daki suçluların yargılanmak üzere Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısı, özerk yönetim altındaki şehirde haftalarca süren protestolara neden oldu. Gösteriler, Hong Kong’un Çin idaresine geçmesinin 22’inci yıldönümü kutlamalarının düzenlendiği 1 Temmuz’da şiddetlenmiş ve protestocuların Hong Kong Yasama Meclisi’nin istilasıyla devam etmişti. Yasa tasarısı süresiz olarak askıya alınmış olsa da göstericiler devam ediyor. Protestocular, Carrie Lam’ın istifası, bağımsız bir soruşturma, genel af ve söz konusu tasarının çekilmesi gibi ana talepleri gerçekleşene kadar gösterilerin devam edeceğini belirtmişti.

PARTNERBöyle görünmek için bakın ne yapıyormuş!Böyle görünmek için bakın ne yapıyormuş!
Sahte içkiden bir ölüm dahaSahte içkiden bir ölüm daha
Sahte içkiden bir kişi daha yaşamını yitirdiSahte içkiden bir kişi daha yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti, otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.