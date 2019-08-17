Hong Kong'da binlerce kişi yine sokakta

Öğretmenler göstericilere destek için sokağa döküldü. Çin yanlıları da hükümete destek için eylemde.Haziran ayından bu yana gösterilere sahne olan Hong Kong'da bu kez öğretmenler sokağa döküldü. "Yeni nesli koruyun" yazılı pankartlar taşıyan öğretmenler, Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Liam'ın konutuna yürüdü.

Liam'a göstericilerin talebine kulak verme çağrısı yapan eylemciler, hükümet binasının önündeki parmaklıklara beyaz kurdeleler bağladı. Öğretmenler, aralarında çok sayıda öğrencinin de bulunduğu göstericilere karşı şiddet kullanılmasına son verilmesini istedi.

Eylemi organize eden Hong Kong Öğretmenler Birliği'nin Başkanı Fung Wai-wah, "Öğrencilerimizi, gençlerimizi korumak istiyoruz. Öğretmenler onların yalnız olmadığını göstermek ve onlar adına konuşmakta istekli" dedi.

Demokrasi yanlısı göstericiler, yoğun yağış altında gerçekleşen eylemde Kowloon semtindeki limana uzanan bir alanda yürüyüş gerçekleştiriyor. Göstericiler arasında yer alan 31 yaşındaki Minnie Lee, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınmaktan korksak da devam etmeliyiz. Biz demokrasi ve haklarımız için savaşıyoruz. Yanlış birşey yapmıyoruz" dedi.