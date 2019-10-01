Hong Kong’da Bir Gösterici Gerçek Mermiyle Vuruldu

Çin’in başkenti Pekin’de Komünist iktidar ülkenin kuruluşunun 70’inci yıldönümünü görkemli törenlerle kutlarken, Hong Kong’da binlerce kişinin katıldığı demokrasi yanlısı gösterilerde şiddet tırmandı. Hong Kong polisi bir göstericiyi yakın mesafeden vurdu. Olay Hong Kong’da gösterilerin başlamasından bu yana bir göstericinin ilk kez gerçek mermiyle vurulduğu bir vaka olarak kayıtlara geçti.
Polis sözcüsü Yolanda Yu tarafından yapılan açıklamada vurulan gencin 18 yaşında olduğu ve göstericiyi vuran polis memurunun göstericilerin kalabalık bir grup halinde kendisine yaklaşması sebebiyle can güvenliğinden endişe ettiği için silahını ateşlediği belirtildi.
Hong Kong’da polis aylar süren gösterilerde eylemcileri dağıtmak için zaman zaman uyarı amaçlı olarak havaya ateş açmış olsa da, olay bir göstericinin ilk kez gerçek mermiyle vurulduğu bir vaka olarak kayıtlara geçti.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde polisin, kendisine metal bir sopayla yaklaşıp koluna vuran göstericiye silahını doğrulttuğu an görülüyor.
Kent Üniversitesi Öğrenci Sendikası tarafından çekilen görüntüde çok sayıda siyah giysili protestocunun bir grup çevik kuvvet polisine cisim fırlattıkları ve tek başına olan bir polisin üzerine yürüdükleri ve polisin bu sırada silahını doğrultarak tek el ateş ettiği görülüyor.
Göstericiler Hong Kong sokaklarını savaş alanına çevirirken polis en az altı farklı noktada düzenlenen eylemleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Eylemleri düzenleyen gruplar Salı günkü gösterilere 100 bin eylemcinin katıldığını belirtti.
“Gerçek mermi kullanılması orantısız”
Gösterilerde ilk kez bir protestocunun vurulmasına İngiltere’den de tepki geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Hong Kong polisi tarafından gerçek mermi kullanılmasının orantısız olduğunu söyledi.
Raab yaptığı yazılı açıklamada “Şiddetin bahanesi olmaz ancak gerçek mermi kullanılması da orantısız. Yalnızca gerilimin daha da tırmanmasına yol açar” ifadelerini kullandı.
Bu durumun Hong Konglular’ın meşru kaygılarına çözüm bulmak için yapıcı bir diyalog ihtiyacının altını çizdiğini belirten Raab, “Hem protestocuların hem de Hong Konglu yetkililerin itidalli olması gerekir” ifadelerini kullandı.
Çin’de görkemli gösteriler
Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci yıldönümünün kutlandığı başkent Pekin’de ise görkemli törenler düzenlendi.
Tiananmen Meydanı havai fişeklerle aydınlandı. Binlerce kişi senkronize danslarla gösteriler yaptı. Ellerinde ışıklı pankartlar taşıyan gruplar dev Çin bayrağı oluşturdu.
Komünist Parti’nin iktidara gelmesinden bu yana elde edilen başarıların kutlandığı etkinlikte askeri geçit töreni de düzenleniyor.
Pekin’in ünlü Tiananmen Meydanı Mao Zedong’un 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan ettiği meydan. Ancak meydan 1989’da demokrasi yanlılarının gösterilerinin şiddetle bastırılmasından bu yana uluslararası siyaset hafızasında “kanlı meydan” olarak hatırlanıyor.
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