Hong Kong’da Bir Gösterici Gerçek Mermiyle Vuruldu

Çin’in başkenti Pekin’de Komünist iktidar ülkenin kuruluşunun 70’inci yıldönümünü görkemli törenlerle kutlarken, Hong Kong’da binlerce kişinin katıldığı demokrasi yanlısı gösterilerde şiddet tırmandı. Hong Kong polisi bir göstericiyi yakın mesafeden vurdu. Olay Hong Kong’da gösterilerin başlamasından bu yana bir göstericinin ilk kez gerçek mermiyle vurulduğu bir vaka olarak kayıtlara geçti.

Polis sözcüsü Yolanda Yu tarafından yapılan açıklamada vurulan gencin 18 yaşında olduğu ve göstericiyi vuran polis memurunun göstericilerin kalabalık bir grup halinde kendisine yaklaşması sebebiyle can güvenliğinden endişe ettiği için silahını ateşlediği belirtildi.

Hong Kong’da polis aylar süren gösterilerde eylemcileri dağıtmak için zaman zaman uyarı amaçlı olarak havaya ateş açmış olsa da, olay bir göstericinin ilk kez gerçek mermiyle vurulduğu bir vaka olarak kayıtlara geçti.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde polisin, kendisine metal bir sopayla yaklaşıp koluna vuran göstericiye silahını doğrulttuğu an görülüyor.