Hong Kong'da Çatışmaların Gölgesinde Haftasonu

Hong Kong’da protestocular ve polis arasında iki gündür üst üste devam eden çatışmalarda şiddet olayları yaşanıyor. Polis, meclis ve hükümetin bulunduğu binanın önünde göstericilere sert müdahale etti ve bazı kişileri gözaltına aldı.

Çin’in Salı günü kutlaması beklenen Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş yıldönümü öncesinde gösterilerin daha fazla şiddete neden olmasından endişe ediliyor.

Demokrasi yanlısı göstericiler Cumartesi gecesi de hükümet binasındaki ofislerin camlarını kırmıştı.

Olaylar sırasında bazı dükkanlar kapandı, metro ulaşımında aksaklıklar yaşandı.

Göstericileri tespit edebilmek için mavi boya katılmış tazyikli su kullanan polis zaman zaman gözyaşartıcı gazla da müdahale etti.

Göstericilerin bazıları ise polise molotofkokteyli attı.

Victoria Tepesi’nde toplanan Çin yanlısı göstericiler ise Çin milli marşını söyledi. Kırmızı tişörtler giyerek toplanan 200 kadar kişi “Çin’i seviyorum” sloganları attı.

Hong Kong lideri Carrie Lam’ın Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları için kent dışında olduğu açıklandı.Lam geçtiğimiz hafta ilk kez düzenlenen bir toplumsal diyalog etkinliğinin ardından etkinliğin yapıldığı stadyumun önünde protestocuların birikmesi sonucu dört saat mahsur kalmıştı.