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Hong Kong'da Çatışmaların Gölgesinde Haftasonu

29.09.2019 19:12 | Son Güncelleme

Çin ulusal bayramını kutlamaya hazırlanırken Hong Kong'da demokrasi yanlısı gösteriler haftasonunda hız kazandı. Polisin müdahale ettiği birçok kişi gözaltına alındı

Hong Kong'da Çatışmaların Gölgesinde Haftasonu

Hong Kong’da protestocular ve polis arasında iki gündür üst üste devam eden çatışmalarda şiddet olayları yaşanıyor. Polis, meclis ve hükümetin bulunduğu binanın önünde göstericilere sert müdahale etti ve bazı kişileri gözaltına aldı.

Çin’in Salı günü kutlaması beklenen Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş yıldönümü öncesinde gösterilerin daha fazla şiddete neden olmasından endişe ediliyor.

Demokrasi yanlısı göstericiler Cumartesi gecesi de hükümet binasındaki ofislerin camlarını kırmıştı.

Olaylar sırasında bazı dükkanlar kapandı, metro ulaşımında aksaklıklar yaşandı.

Göstericileri tespit edebilmek için mavi boya katılmış tazyikli su kullanan polis zaman zaman gözyaşartıcı gazla da müdahale etti.

Göstericilerin bazıları ise polise molotofkokteyli attı.

Victoria Tepesi’nde toplanan Çin yanlısı göstericiler ise Çin milli marşını söyledi. Kırmızı tişörtler giyerek toplanan 200 kadar kişi “Çin’i seviyorum” sloganları attı.

Hong Kong lideri Carrie Lam’ın Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları için kent dışında olduğu açıklandı.Lam geçtiğimiz hafta ilk kez düzenlenen bir toplumsal diyalog etkinliğinin ardından etkinliğin yapıldığı stadyumun önünde protestocuların birikmesi sonucu dört saat mahsur kalmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da Muhafazakar Parti'nin yıllık konferansında yaptığı açıklamada Pazar günü üç aydan uzun süren protesto gösterilerinin en şiddetli günlerinden birinin yaşandığını kaydetti ve “Protesto hakkını barış içinde icra etmeye çalışan Hong Konglular ayrım gözetmeksizin dövüldüğü sürece yüzümüzü başka yöne çevirmeyeceğiz” dedi.

Gösteriler suçluların Çin ana karasına gönderilmesini öngören bir yasa tasarısıyla Haziran ayında tetiklenmişti.

Hareket zaman içinde Çin’in Hong Kong üzerinde artan kontrolunu protesto eden bir kitle gösterisi haline dönüştü.

İngiliz kolonisi statüsünden 1997 yılında çıkarak Çin kontrolu altında yarı özerklik kazanan Hong Kong halkı, kendilerine geniş kapsamlı yetki sağlayan ‘bir ülke, iki sistem’ anlaşmasının Çin tarafından ihlal edildiğini savunuyor.

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