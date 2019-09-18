Hong Kong'da Çin Ulusal Bayramı için planlanan havai fişek gösterisi iptal edildi

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 1 Ekim Çin Ulusal Bayramı'nda geleneksel havai fişek gösterisinin iptal edildiğini bildirildi.

Bölge yönetiminden yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi Çin Ulusal Bayramı'nda Victoria Limanı'nda yapılması planlanan havai fişek gösterisinin, "son durum ve kamu güvenliği dikkate alınarak" iptal edildiği belirtildi.

Hong Kong'da, Çin Komünist Partisi'nin yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü olan 1 Ekim'de geniş katılımlı gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde haziran ayından bu yana gösteriler yapılıyor. Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının öldüğünü açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." açıklamasını yapmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

