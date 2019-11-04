Hong Kong’da Çin Yanlısı Bir Saldırgan Siyasetçinin Kulağını Isırdı

Hong Kong’ta demokrasi yanlısı gösterilerin yoğunlaştığı haftasonunda alışveriş merkezinde bıçaklı bir saldırgan çevresindekilere saldırdı. Saldırgan yerel bir siyasetçinin de kulağını ısırarak koparttı. Olayın ardından etraftaki öfkeli kalabalık saldırganı tartakladı. Yaşanan arbedede üç kişi gözaltına alındı.
Polis, Pazartesi günü yaptığı açıklamada haftasonunda düzenlenen gösteriler sırasında bıçaklı bir kişinin iki kişiyi yaraladığını ve yerel yönetimden bir siyasetçinin kulağını ısırarak kopardığını doğruladı.
Polise göre olayda ikisi ciddi olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.
Yerel basına göre tanıklar saldırı öncesinde saldırganın “Hong Kong Çin’e aittir” dediğini duyduklarını kaydetti. Saldırgan önce tartıştığı bir çifte bıçakla saldırdı ardından aniden bölge meclisi üyesi Andrew Chiu’nun boynunu tutarak kulağını ısırdı. Olaydan hemen önce polis alışveriş merkezine girerek buradaki göstericileri dağıtmıştı.
Chiu, demokrasi yanlısı gösterileri destekleyen bir isim olsa da saldırının bununla bağlantılı olup-olmadığı bilinmiyor.
Polis yetkilisi John Tse, haftasonunda 325 kişinin gözaltına alındığını operasyonların Pazar günü yoğunluk kazandığını ve polisin izinsiz gösterileri ve dükkanlarla metro istasyonlarını tahrip eden radikal eylemcileri hedef aldığını bildirdi.
Polisin basın toplantısı sırasında da altı gazeteci, gösteriler sırasında gazetecilere yönelik polis şiddetini protesto eden bir eylem düzenledi ve konferansı terk etmeyi reddetti. Gazeteciler “polis şiddetini soruşturun. Polisin yalanlarına son verin” yazan kasklar taktı.
Hong Kong’da Haziran ayı başında başlayan demokrasi yanlısı gösteriler büyüyerek Hong Kong liderlerinin doğrudan seçilmesi talebinin de dile getirildiği bir dizi talebi içerir hale geldi. Gösteriler Hong Kong’daki suçluların Çin ana karasına gönderilerek burada yargılanması yönünde bir tasarının gündeme gelmesiyle başlamıştı. Tasarının çekilmesi de gösterileri sona erdirmeye yetmedi.
Göstericiler, eski İngiliz kolonisi Hong Kong’un 1997’de Çin’e devredilirken garanti altına alınan özgürlüklerinin yavaş yavaş ortadan kalkmasında
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