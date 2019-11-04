Hong Kong’da Çin Yanlısı Bir Saldırgan Siyasetçinin Kulağını Isırdı

Hong Kong’ta demokrasi yanlısı gösterilerin yoğunlaştığı haftasonunda alışveriş merkezinde bıçaklı bir saldırgan çevresindekilere saldırdı. Saldırgan yerel bir siyasetçinin de kulağını ısırarak koparttı. Olayın ardından etraftaki öfkeli kalabalık saldırganı tartakladı. Yaşanan arbedede üç kişi gözaltına alındı.

Polis, Pazartesi günü yaptığı açıklamada haftasonunda düzenlenen gösteriler sırasında bıçaklı bir kişinin iki kişiyi yaraladığını ve yerel yönetimden bir siyasetçinin kulağını ısırarak kopardığını doğruladı.

Polise göre olayda ikisi ciddi olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.

Yerel basına göre tanıklar saldırı öncesinde saldırganın “Hong Kong Çin’e aittir” dediğini duyduklarını kaydetti. Saldırgan önce tartıştığı bir çifte bıçakla saldırdı ardından aniden bölge meclisi üyesi Andrew Chiu’nun boynunu tutarak kulağını ısırdı. Olaydan hemen önce polis alışveriş merkezine girerek buradaki göstericileri dağıtmıştı.

Chiu, demokrasi yanlısı gösterileri destekleyen bir isim olsa da saldırının bununla bağlantılı olup-olmadığı bilinmiyor.