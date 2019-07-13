Hong Kong'da Çinli tüccar protestosu

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da binlerce gösterici, "paralel ticaret" yaptıklarını öne sürdükleri Çinli tüccarları protesto etti.

Hong Kong'da yayın yapan RTHK televizyonunun haberine göre, Sheung Shui'de düzenlenen protestoya katılan binlerce kişi, gümrük vergisinden muaf ürünleri satın alarak yurt dışında satan Çinli tüccarlara tepki gösterdi.

"Yasaları uygulayın, sınır ötesi tüccarları durdurun" yazılı pankartlarla Çinli tüccar ve turistlerin "paralel ticaret" yaptığı ileri sürülen eczane ve kozmetik mağazaların önünden geçen protestocular, birçok mağazanın kepenklerini indirmesine neden oldu.

Polisin göstericilere karşı biber gazı sıktığı ve cop kullandığı bildirildi.

Gösterilere katılan 25 yaşındaki banka çalışanı Amy Chan, protesto sayesinde Hong Kong halkının çözülmesi gereken pek çok toplumsal soruna sahip olduğunu unutmamasını ümit ettiğini söyledi.

"Paralel ticarete" karşı mücadele için kurulan grubun lideri Ronald Leung de Sheung Shui'deki yerel halkın çok kızgın olduğunu belirterek, insanların yıllardır çözülemeyen sınır ötesi ticaret sorununa ilişkin endişelerini göstermek istediklerini dile getirdi.