Hong Kong'da Çinli tüccarları protesto eden göstericilere polis müdahale etti

HONG KONG/ Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen hazirandan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda, bu kez Hong Kong'dan ucuza aldıkları malları Çin'de daha yüksek fiyatlara satan "paralel tüccarlara" karşı eylem düzenlendi.

Sheung Shui kasabasında toplanan binden fazla gösterici, üst geçitleri, ana yolları ve çoğu metro çıkışlarını kapatan polisin yoğun güvenlik önlemleri altında, "paralel ticaret yaptıklarını" öne sürdükleri çoğu Çin ana karasından esnafın işlettiği dükkanların bulunduğu cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı.

Göstericiler, yürüyüş sırasında son aylarda protestolarda kullandıkları "5 talep, 1 eksik olmaz", "Özgür Hong Kong", "Hong Kong ile dayanışma içinde ol" sloganları attı.

Protestoların başlamasının üzerinden çok geçmeden polis, göstericilere birçok kez "Yürüyüşünüz yasalara aykırı, dağılın yoksa güç kullanacağız" yazılarının bulunduğu mavi bayrak açtı.

- Polis, göstericilere biber gazı ve coplarla müdahale etti

Polis, uyarıların ardından dağılmayan çok sayıda göstericiye biber gazı ve coplarla müdahalede bulundu.