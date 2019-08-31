Hong Kong'da demokrasi eylemcilerine müdahale

Gösteriye izin vermeyen polis, eylemcilere gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Çin'e bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong'da polis ve göstericiler bir kez daha karşı karşıya geldi. Daha fazla demokrasi talebiyle eylem yapan göstericilere güvenlik güçleri, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Polisin, göstericileri daha kolay ayırt etmek için mavi renkte bir su kullandığı belirtiliyor.

Resmi binaların yakınlarında barikat kuran ve bazı noktalarda ateş yakan göstericilerin de polise molotof kokteyli fırlattığı aktarılıyor. 13 haftadır süren gösteriler kapsamında bugün yapılan eylemlere güvenlik gerekçesiyle polisten izin çıkmamıştı. Yasağa rağmen on binlerce kişi sokağa döküldü.

Bugün Çin'in Hong Kong'ta tamamen demokratik seçimlere izin vermeme kararı almasının 5'inci yıldönümü. Karar, 2014'te Şemsiye Hareketi olarak bilinen ve 79 gün boyunca devam eden eylemlere neden olmuştu.

Cumartesi günkü eylemler öncesi polis, Şemsiye Hareketinin lideri Joschua Wong ve Agnes Chow'u gözaltına almıştı. İki lider kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.