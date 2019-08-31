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Hong Kong'da demokrasi eylemcilerine müdahale

31.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

Hong Kong'daki eylemlerde tansiyon yükseldi.

Gösteriye izin vermeyen polis, eylemcilere gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Çin'e bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong'da polis ve göstericiler bir kez daha karşı karşıya geldi. Daha fazla demokrasi talebiyle eylem yapan göstericilere güvenlik güçleri, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Polisin, göstericileri daha kolay ayırt etmek için mavi renkte bir su kullandığı belirtiliyor.

Resmi binaların yakınlarında barikat kuran ve bazı noktalarda ateş yakan göstericilerin de polise molotof kokteyli fırlattığı aktarılıyor. 13 haftadır süren gösteriler kapsamında bugün yapılan eylemlere güvenlik gerekçesiyle polisten izin çıkmamıştı. Yasağa rağmen on binlerce kişi sokağa döküldü.

Bugün Çin'in Hong Kong'ta tamamen demokratik seçimlere izin vermeme kararı almasının 5'inci yıldönümü. Karar, 2014'te Şemsiye Hareketi olarak bilinen ve 79 gün boyunca devam eden eylemlere neden olmuştu.

Cumartesi günkü eylemler öncesi polis, Şemsiye Hareketinin lideri Joschua Wong ve Agnes Chow'u gözaltına almıştı. İki lider kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Göstericilerin talepleri

Hong Kong'da Haziran ayından bu yana devam eden gösteriler sırasında 900'den fazla kişi gözaltına alındı. Göstericiler demokratik seçimlerin yapılmasını ve Pekin'in desteklediği Başkan Carrie Lam'ın istifa etmesini istiyor. Eylemciler Haziran'dan bu yana polisin eylemcilere uyguladığı şiddetin soruşturulmasını da talep ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Pekin yönetimi aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin Çin makamlarına teslim edilmesini de kapsayan suçluların iadesine ilişkin yeni bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan tasarı, Haziran ayında başlayan kitlesel protesto gösterilerine yol açmıştı. Yasa tasarısının askıya alınmasına rağmen protestolar devam ediyor.

AFP/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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