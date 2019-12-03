Hong Kong'da demokrasi yanlısı milletvekillerinden ceza indirimi talebi

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, yaptığı açıklamada, Hong Kong bölgesinin insan hak ve özgürlüklerinin yasalar tarafından korunduğunun altını çizerek "Aslında, Hong Kongluların hangi özgürlüklerinin kısıtlandığını sormak istiyorum. Basın özgürlüğümüz var, mitinglere ve yürüyüşlere katılma özgürlüğümüz var. Dini özgürlüğümüz var. Birçok yönden yüksek bir özgürlüğe sahibiz." diye konuştu.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı milletvekilleri, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan ve aylarca süren protestolar kapsamında, "yasa dışı toplanma" ve "isyan" suçlarının hapis cezalarının sürelerinin indirilmesi için harekete geçti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren beş talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana aralarında yaklaşık 500'ü isyan suçundan olmak üzere 5 bin 800 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Demokrasi savunucuları, başta Hong Kong'da adayların Pekin yönetimince belirlendiği seçim modeli olmak üzere, bölgedeki mevcut Çin kaynaklı pratiklerin söz konusu "bir ülke, iki sistem" ilkesine aykırı olduğu görüşünü savunuyor.

