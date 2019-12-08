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Hong Kong'da demokrasi yanlısı yürüyüşe binlerce kişi katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Hong Kong'da demokrasi yanlısı yürüyüşe binlerce kişi katıldı

HONG KONG/ Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı gösterilerin altıncı ayına girmesinin arifesinde yüksek katılımlı yürüyüş düzenlendi.

South China Morning Post'un haberine göre, emniyet, ağustos ayından bu yana Hong Kong'daki en büyük demokrasi yanlısı gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'ne ilk defa yürüyüş düzenleme izni verdi.

Hong Kong'daki Victoria Park'ta başlayan ve Central bölgesinde sona eren yürüyüşe 10 binden fazla kişi katıldı.

"Özgürlük için savaş", "Hong Kong'un yanında dur" sloganları atan katılımcılar, marşlar söyleyerek ilerledi.

Yürüyüşe katılan Kelly Ma, Hong Kongluların en önemli sorunlarından birinin yönetimi kendilerinin seçmemesi olduğunu belirterek "Dolayısıyla yönetimin taleplerimizi karşılamak gibi bir sorumluluğu yok." ifadesini kullandı. Ma, gösterilerin artık hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Ma'nın kız kardeşi Priscilla Ma da mücadele etmeleri gerektiğini, yönetime düşüncelerini aktarmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Sivil İnsan Hakları Cephesinden Eric Lai de yürüyüşteki geniş çaplı katılımla Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'e ve dünyaya, halkın taleplerinden vazgeçmediğini, özgürlük ve demokrasi mücadelelerine devam ettiklerini kanıtlayacaklarını söyledi.

Diğer yandan polis, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, 11 kişinin gözaltına alındığını ve bir tabancanın ele geçirildiğini duyurdu.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana aralarında yaklaşık 500'ü isyan suçundan olmak üzere 6 bin kişi gözaltına alındı.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren beş talep öne sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong protesto

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