Hong Kong'da demokrasi yanlısı yürüyüşe binlerce kişi katıldı

HONG KONG/ Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı gösterilerin altıncı ayına girmesinin arifesinde yüksek katılımlı yürüyüş düzenlendi.

South China Morning Post'un haberine göre, emniyet, ağustos ayından bu yana Hong Kong'daki en büyük demokrasi yanlısı gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'ne ilk defa yürüyüş düzenleme izni verdi.

Hong Kong'daki Victoria Park'ta başlayan ve Central bölgesinde sona eren yürüyüşe 10 binden fazla kişi katıldı.

"Özgürlük için savaş", "Hong Kong'un yanında dur" sloganları atan katılımcılar, marşlar söyleyerek ilerledi.

Yürüyüşe katılan Kelly Ma, Hong Kongluların en önemli sorunlarından birinin yönetimi kendilerinin seçmemesi olduğunu belirterek "Dolayısıyla yönetimin taleplerimizi karşılamak gibi bir sorumluluğu yok." ifadesini kullandı. Ma, gösterilerin artık hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Ma'nın kız kardeşi Priscilla Ma da mücadele etmeleri gerektiğini, yönetime düşüncelerini aktarmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Sivil İnsan Hakları Cephesinden Eric Lai de yürüyüşteki geniş çaplı katılımla Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'e ve dünyaya, halkın taleplerinden vazgeçmediğini, özgürlük ve demokrasi mücadelelerine devam ettiklerini kanıtlayacaklarını söyledi.