HABER

Hong Kong’da genel grev

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 13:40 | Son Güncelleme

Hong Kong polisi şehrin farklı bölgelerinde grev yapan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Hong Kong’da hükümet aleyhinde protestolar, şehri çapında genel grev ve seyahat kaosuyla yeni bir aşamaya girdi.

Hong Kong polisi şehrin farklı bölgelerinde grev yapan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Hong Kong’da hükümet aleyhinde protestolar, şehri çapında genel grev ve seyahat kaosuyla yeni bir aşamaya girdi. Hong Kong polisi, bölgelerde toplanan çok sayıdaki göstericileri dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Admiralty bölgesindeki Tarmar Parkı, Wong Tai Sin ve Tin Shui Wai bölgelerindeki protestocular polisin müdahalesiyle sokaklara dağıldı. Protestocular tarafından şehrin Mong Kok, Tai Po, Sha Tin, Tsuen Wan bölgeleri ile Hong Kong Uluslararası Havaalan’ında gösteriler planlandı.

Uluslararası havaalanında 100’den fazla uçuş iptal
Havaalanı güvenliği, 20 ila 30 protestocuyla birlikte ortamın güvenli ve huzurlu olduğunu bildirdi. Ancak, grevde olan bin 200 havaalanı çalışanı nedeniyle 100’den fazla uçuş iptal edildi. Yetkililer iptal edilen uçuş sayısının akşam saatlerinde giderek artacağını söyledi.

Hong Kong polisinden son iki ayda 420 gözaltı
Hong Kong polisi, aylardır süren protestolarda 9 Haziran’dan bu yana 420 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, son aylarda gerçekleşen protestolarda 9 Haziran’dan bu yana 420 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis, bin adet göz yaşartıcı bomba atıldığını ve yaklaşık 160 adet plastik mermi attığını belirtti.

PARTNER Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı
Kazada yaralandı, içinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmadıKazada yaralandı, içinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmadı
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldüKamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.