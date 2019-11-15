Hong Kong'daki gösterilerde 70 yaşındaki temizlik işçisi öldü

Çin'in Özel İdare Bölgesi Hong Kong'da üniversite kampüslerinde ve kent merkezinde hafta başından bu yana devam eden protestolarda hükümet destekçileri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hong Kong'da 70 yaşındaki bir temizlik işçisi, çarşamba günü Sheung Shui'de düzenlenen protestolar sırasında başına isabet eden sert bir cisimle yaralandı ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, temizlik işçisinin "bölgenin fotoğraflarını çektiği" sırada karşıt görüşlü gruplar arasında kaldığını açıklarken, bir erkeğin maskeli protestocuların birbirlerine sert cisimler attığı sırada yere düştüğü görülen video sosyal medyada paylaşıldı.

Gıda ve Çevre Hijyeni Dairesi, ölen işçinin, olay sırasında öğle yemeği arasına çıkan ve dışarıdan hizmet sağlanan bir çalışanları olduğunu bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, "çok tehlikeli olan maskeli ayaklanmacılar" kınandı ve "Sebepsiz yere diğer kamu üyelerine saldırdılar. Bunlar taşkınca eylemler." ifadesi kullanıldı.