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Hong Kong’da göstericiler AVM’yi bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde göstericiler bir AVM’yi bastı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde göstericiler bir AVM’yi bastı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Baş Yönetici Carrie Lam’ın suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen protestolar şiddetlenerek devam ediyor. “Özgürlük için mücadele et, Hong Kong’u özgür bırak” sloganları atan yüzlerce gösterici, Sha Tin bölgesinde bir alışveriş merkezini bastı. Çin yanlısı işletmeleri boykot çağrısında bulunan protestocuların alışveriş merkezindeki dükkanlara zarar verdiği ve bazı dükkanları yağmaladığı belirtildi. Bazı protestocular ise AVM’nin önünde kurdukları barikatı ateşe verdi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Protestocuların ayrıca Sha Tin’de tren istasyonundaki güvenlik kameralarını ve bilet gişelerini parçaladığı belirtildi. Tsing Yi’deki metro istasyonunda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandığı öğrenildi.

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