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Hong Kong'da göstericiler İngiltere'den destek istedi

15.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

Hong Kong’da bir grup protestocu eskiden sömürgesi oldukları İngiltere’nin Hong Kong konsolosluğu önünde gösteri düzenleyerek destek istedi.

Hong Kong'da göstericiler İngiltere'den destek istedi

Haziran ayından bu yana daha fazla demokrasi talebiyle gösterilerin düzenlendiği Hong Kong'da bu kez bir grup gösterici İngiltere Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Göstericiler Londra'ya eski kolonisini daha fazla koruma, Pekin üzerindeki baskıyı artırma çağrısı yaptı. İngiltere ulusal marşını söyleyen göstericiler Birleşik Krallık ve Hong Kong'un İngiliz sömürgesi olduğu dönemdeki bayrakları taşıdı.

Gösteri yasağına rağmen bine yakın hükümet karşıtı da hükümet binalarının olduğu sokakta yürüyüş de yaptı. Göstericiler polisin kendilerine uyguladığı şiddetin araştırılması için bağımsız bir soruşturma yürütülmesini, cezaevindeki binden fazla göstericinin serbest bırakılmasını ve özgür seçimler yapılmasını talep etti. Polisin yürüyüşe başlarda müdahale etmediği, ilerleyen dakikalarda ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı bildirildi.

Hong Kong polisi güvenliği gerekçe göstererek geçen hafta büyük gösterilerin düzenlenmesini yasaklama kararı almıştı. Sivil İnsan Hakları Cephesi adlı kuruluş yasağa rağmen göstericilere bu Pazar yürüyüş çağrısı yapmıştı. Hong Kong'da haftalardır devam eden yüz binlerce kişinin katıldığı gösteri ve yürüyüşleri de bu kuruluş organize etmişti. Gösterilerin büyük bölümü polisin müdahalesi ve gözaltılarla sonlanmıştı.

Hong Kong'da Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşların Pekin makamlarına teslim edilmesini öngören yasa tasarısı yoğun tepkilere neden olmuş ve haziran ayında kitlesel gösteriler başlamıştı. Bunun üzerine Hong Kong yönetimi tasarıyı geri çekmiş ancak protestolar devam etmişti.

İngiltere’nin eski sömürgesi olan Hong Kong, 1997 yılında Çin'e bağlanmasından bu yana kendi Anayasası'na sahip ancak "tek ülke iki sistem" prensibiyle özerk olarak yönetiliyor.

dpa, AFP, rtr / HT, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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