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Hong Kong'da göstericiler kamu binaları önünden çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan ve kamu binalarıyla polis merkezleri önünde toplanan göstericiler, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine bu bölgelerden ayrıldı

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan ve seslerini duyurmak için kamu binaları ve polis merkezleri önünde toplanan göstericilerin, Hong Kong idaresinin taleplerine cevap vermemesi nedeniyle kamu binaları önünden çekildiği bildirildi.

Hong Kong'da, parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayıp tasarının tamamen iptali dahil 4 talepte bulunan protestocular, taleplerine cevap gelmemesi sebebiyle kamu binaları önünden ayrıldı.

Gece yarısından itibaren emniyet güçleri protestocuların yollara yerleştirdikleri barikatları toplarken, sokaklarda yalnızca slogan atan birkaç genç protestocunun kaldığı ve trafiğin normal akışına döndüğü belirtildi.

Emniyet güçlerince yapılan açıklamada, yaralanan dokuz kadın ve dört erkek personelin, gösteriler sırasında "ciddi bir gecikmeyle" hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, bu kişilerin nasıl yaralandığına dair bir bilgi verilmedi.

Kamu binaları ve polis merkezlerinin önünde toplanan göstericilerin, maske taktıkları ve güvenlik kameralarınca görüntü alınması ihtimaline karşı kendilerini gizledikleri aktarılmıştı. Göstericilerin, kamu binalarının camlarına yumurta attığı ve duvarlarına yazılar yazdıkları belirtilmişti.

Protestocuların, hükümetin yasa tasarısını iptal etmesi, göstericilerle polis arasında 12 Haziran'da gerçekleşen çatışmaları isyan olarak tanımlamaktan vazgeçmesi, göstericilere güç kullanan polisleri cezalandırması ve protestoculara yönelik tüm suçlamaları düşürmesi şeklinde 4 talepleri vardı.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, geçen hafta yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

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