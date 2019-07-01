Hong Kong’da Göstericiler Meclis Binasına Girdi

Göstericiler Hong Kong hükümetinin zanlıların Çin’e teslim edilmesi tasarısını tamamen geri çekmek için yaptıkları talebe yanıt vermediğini söylüyor ve Hong Kong lideri Carrie Lam’in istifasını istiyor.

İlerleyen saatlerde gelen ikinci bir gösterici dalgasıysa polis engelini aşmayı başardı. Polisin çatışmanın büyümemesi için geri çekildiği sanılıyor. Öfkeli göstericiler meclis binasına girmelerinin ardından duvarlara sprey boyayla sloganlar yazdı, mesajlarını meclisin ahşap duvarlarına kazıdı ve duvarlardaki siyasetçi portrelerini kırdı.

Göstericilerin meclise girmek için yaptığı ilk girişim polis tarafından engellendi. Ellerinde metal korkuluklar taşıyan eylemciler meclisin cam kapılarını polisin direnişine rağmen kırmayı başardı. Ancak polis göstericileri meclisin girişinden uzaklaştırdı.

Hong Kong’un Çin’e devir tesliminin 22’nci yıldönümünde düzenlenen dev gösterilere on binlerce kişi katıldı. Göstericiler Victoria Park’tan yola çıkarak sokaklara dağıldı ve kısa sürede meclisin önüne akın etti.

Lam ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada gençlerin sesini daha çok dinleyeceğini söyledi ancak istifa etmesi yönündeki çağrıları yanıtsız bıraktı.

Üç haftadır sokakları dolduran göstericilerin sayısı daha önceki eylemlerde 1 milyona kadar ulaşmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Washington’un Çin’den yarı özerk Hong Kong’la ilgili konularda uluslararası sorumluluklarına uymasını beklediğini söyledi.

Pekin’deyse Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang günlük basın brifinginde Hong Kong meselesinin Çin’in kendi iç meselesi olduğunu ve yabancı ülkelerin bu konuya müdahale hakkı olmadığını söyledi.

Hong Kong’un İngiliz egemenliğinde olduğu dönemdeki son yöneticisi Chris Patten ise İngiltere’nin Hong Kong konusunda daha sert tavır takınması gerektiği görüşünde.

Patten, Hong Kong’un Çin’e devredilmesinin 22’nci yıldönümünde yaptığı açıklamada Çinli liderlerin yarı özerk bölge üzerindeki kontrollarını sıkılaştırdığını söyledi.

Patten İngiliz hükümetinin 1984 tarihli Hong Kong’un özerkliği için Çin İngiliz Ortak Deklarasyonu’nu uygulaması konusunda Çin’e yeterince katı davranmadığı görüşünü dile getirdi.