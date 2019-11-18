Hong Kong’da Göstericilerden Polise Karşı Oklu Savunma

Hong Kong’da Haziran ayından bu yana süren demokrasi yanlısı gösterilerde, taşlar, sopalar, molotofkokteyllerinin yanı sıra bu kez oklar da kullanıldı. Bir üniversiteyi işgal eden 100 kadar gösterici polise zor anlar yaşattı.

Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nde göstericiler çatılardan polise ok fırlattı. Bir polis memuru okla bacağından yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis göstericilere gözyaşartıcı gaz, tazyikli-boyalı suyla karşılık verdi.

Göstericiler kendilerini göz yaşartıcı gazdan korumak için maskeler taktı ya da yüzlerini kumaşla kapadı.

Üniversite kampüsünü kuşatan polis, göstericilere molotofkokteyli ve oklarla saldırmayı sürdürmeleri halinde gerçek mermilerle müdahale etmek zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

Üniversite kampüsünde gece geç saatlerde göstericiler tarafından sapanlarla atılan molotofkokteylleri nedeniyle gökyüzünde alevler yükseldi.

Polis yaptığı açıklamada sapanla atılan objelerin ve molotofkokteylinin 40 metreye kadar menzili olduğunu kaydetti.

Göstericiler ise polis şiddetine karşılık verdiklerini belirtiyor.

Polis 11 Kasım’da bir göstericiyi vurarak ciddi şekilde yaralanmasına neden olmuştu.

Hong Kong’daki özerk yönetimin suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için başlayan gösteriler aylardır devam ediyor.

Hong Kong idaresi yasa tasarısını geri çekse de gösteriler durmuş değil.

