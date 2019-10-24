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Hong Kong'da göstericilere bedava yemek dağıtılan kafeye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Maskeli 4 kişi, protestocuların uğrak yeri kafenin camlarını kırdı, bilgisayar, güvenlik kameraları ve mobilyalara zarar verdi

Çin'in Hong Kong Özerk İdari Bölgesi'nde, sahibinin haziran ayından bu yana devam eden protestoculara destek verdiği kafe, maskeli kişiler tarafından saldırıya uğradı.

South China Morning Post'un haberine göre, göstericilerin uğrak mekanı Causeway Bay semtinde bulunan Lung Mung Kafe'ye, sabahın erken saatlerinde maskeli 4 kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Adını vermek istemeyen kafenin sahibi Cheung, saldırganların dükkanının camlarını kırdığını, bilgisayar ve güvenlik kameralarını kullanılamaz hale getirdiğini, mobilyalara zarar verdiğini belirtti.

Saldırı sonucu iş yerinde 100 bin Hong Kong doları (yaklaşık 73 bin Türk lirası) civarında zarar oluştuğunu dile getiren Cheung, saldırının kim tarafından düzenlendiğini bilmediğini aktardı.

Protestolara katılan öğrencilere bedava yemek veren Cheung, "Gençleri her zaman destekleyeceğim. Toplum onlara haksızlık ediyor. Özgürlüklerini kaybettiler, şu anda onun için mücadele ediyorlar." ifadesini kullandı.

Öte yandan kafeye destek vermek isteyen çok sayıda kişi, kapının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Kafe, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim günü açık olan çok az dükkandan biriydi.

- Protestolar

Hong Kong yönetimi, nisan ayı başında şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını sunmuştu.

Yasa görüşülürken, mecliste yoğun tartışmalar yaşanmış, haziran ayından itibaren Hong Kong sokaklarında büyük çaplı kitlesel protestolar düzenlenmeye başlamıştı.

Protestoların ölçeğinin ve şiddetinin giderek artması üzerine Hong Kong yönetimi geri adım atmış, son olarak 23 Ekim'de yasa tasarısı resmen geri çekilmişti.

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